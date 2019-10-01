5 أطعمة للتخلص من تقلّص العضلات

إذا كنت تشعر في بعض الأحيان بتقلص العضلات أو بشد عضلي سببه البقاء في وضعية معينة لفترة طويلة يمكنك التخلص من الألم بسهولة، وحماية المفاصل التي تتضرر نتيجة هذه التقلصات. ويعتبر نقص بعض المعادن العامل الرئيسي للشد أو التقلّص، لتعويض هذا النقص تناول الأطعمة التالية:

* البطاطا الحلوة أغنى الأطعمة بالبوتاسيوم، وتحتوي على 6 أضعاف ما يحتويه الموز. ويعتبر معدن البوتاسيوم من أهم المغذيات اللازمة للعضلات.

* الموز من أغنى الأطعمة بالبوتاسيوم، كما يحتوي على معادن أخرى تساعد على انقباض وانبساط العضلات، مثل الكالسيوم والمغنيسيوم.

* الأفوكادو مصدر رائع للبوتاسيوم هو الآخر، ويساعد تناوله على استرخاء العضلات.

* يمكنك أيضاً تناول كوب من الحليب لتحصل على المغذيات المطلوبة.

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* البطيخ والشمام والبرتقال من الفواكه التي توفر البوتاسيوم اللازم للعضلات.

* وقد يحدث تقلص العضلات نتيجة الجفاف، لذلك من المفيد شرب الماء مع تناول أحد الأطعمة السابقة.

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