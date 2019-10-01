شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق تقنية "داينا كودز" لإصلاح وتجميل تجاعيد الوجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التخلص من عيوب الوجه بسبب الإرهاق أو التقدم فى العمر وعودته لرونقه ومظهره الطبيعى قد تشكل رغبة لدى عدد ليس بالقليل، وهو ما دفع العلماء للتطوير المستمر لتحقيق ذلك، حيث ظهر أخيرا تقنية حديثة تسمى "داينا كودز" نجحت بالفعل فى إعطاء نتائج انتظرها كثير من الناس لعودة الوجه إلى شكله وحركته الطبيعية، دون شعور الآخرين بأن هناك تدخلا بالحقن أو غير ذلك من التدخلات الطبية.

هذا ما أوضحه الدكتور هانى نبيل جراح التجميل ومؤسس مراكز إن شيب العلاجية، وأول من جلب تلك التقنية الحديثة واستخدمها فى مصر، و قال: إن "داينا كودز" هو تقنية حديثة لحقن الوجه بالفيلرز لتصحيح مشاكل وعيوب الوجه بالكامل، ولكنه يتميز بإتاحة الفرصة للوجه بالتعبير عن انطبعاته بشكل ديناميكى طبيعى، كما أنه يظهر الوجه بشكله الحقيقى دون إضافات مبالغ بها.

وأشار الدكتور هانى نبيل إلى أن الدكتور موريسيو دي مايو الخبير الدولي في تجميل الوجه بالفيلرز، هو من قام بأبتكار تقنية “داينا - كودز"، لافتا الى أن الطريقة تعتمد على حقن نقاط محددة في الوجه، لتصحيح عيب أو خط او تجاعيد، كما أنها تقوم بتصحيح اساس المشكلة المسببة للتجاعيد لضمان نتيجة تدوم اطول بشكل طبيعي، مؤكدا أن التقنية الحديثة تعمل من خلال الحركة الديناميكية للوجه عن طريق علاقة العضلات وحركة الوجه مع الحقن، وذلك لإعطاء انطباع طبيعي وجذاب في كل حالات الحركة للوجه بعد الحقن.

وعن طريقة استخدام ال "دايناكودز" أوضح الدكتور هاني نبيل أن هناك 3 مراحل هامة لتطبيقها، يعتمد اولها على دراسة مشاكل الوجه بشكل مفصل للوقوف على التقييم الصحيح لمشاكله التي يجب التدخل لعلاجها، وثانيا يتم وضع الخطة العلاجية، والمرحلة الثالثة تعتمد على تطبيق التقنية الحديثة بدقة كبيرة للحصول على النتائج المرجوة، ويعقب ذلك متابعة للحفاظ على ما تم التوصل اليه من نتائج أطول فترة ممكنة.

وأضاف بأن الفرق بين تقينة "داينا كودز" وطرق حقن الفيلرز الأخرى المتعارف عليها تكمن في أن الطرق القديمة كانت ترتكز على تصحيح او علاج خط او عيب معين في الوجه وهو في وضع الراحة او السكون عن طريق حقن تلك المنطقة فقط، اما التقنية الحديثة فإنها تعتمد على اظهار انطباعات الوجه وردود افعاله بشكل طبيعى كما يريدها الشخص تماما.

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كما أنها تعمل على تصحيح عيوب الوجه من خلال خطة علاجية متكاملة، بحيث يتم علاج المشكلة والسبب الرئيسي لظهورها. ومن مميزاتها تصحيح انطباعات الوجه الغير مرغوب فيها من تهدل وتعب وحزن وغضب وتحويلها الى انطباعات ايجابية أكثر نحافة وانوثة وجاذبية وشباب.

وعلى صعيد آخر أكد ان التقنية الحديثة تعمل على تنحيف، وتحديد الوجه بشكل طبيعي جداً لأنها تعمل توظيف علاقة العضلات بالوجه، ولا تستعمل للملء فقط، كما يظن البعض ان المشكلة يمكن ان تنتهي نهائياً بعلاج خط بسيط، أو بالتركيز على منطقة محددة فى الوجه.

وعلى سبيل المثال علاج الخطوط العميقة التي تظهر حول الفم بالطرق المتعارف عليها كان يتم بحقن الخط نفسه للتخلص من المشكلة، ولكن باستخدام تقنية "داينا كودز" يمكن ان يتم حقن الخط نفسه أو حقن اماكن اخرى في الوجه لرفع وشد الوجه، وبالتالي يتم التخلص من مشكلة الخط حول الفم، ولكن الفرق هنا هو العلاج عن طريق معالجة الأسباب الرئيسية لظهور هذا الخط كتهدل الوجه نتيجة التقدم فى السن أو فقدان الوزن وغيرها.

وعن دور تلك التقنية المتقدمة فى إخفاء علامات التقدم في السن، أوضح الدكتور هانى نبيل أنه يمكن من خلال تلك التقنية تحسين ملامح الوجه لتصبح اكثر حيوية، وجاذبية، وأكثر شبابا، كما يمكنها تأخير ظهور تجاعيد الوجه بشكل عام عن طريق دراستها وعلاج مسبباتها الرئيسية.