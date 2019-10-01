شكرا لقرائتكم خبر عن علماء هولنديون يبتكرون قميصا ذكيا لمراقبة مرضى مشاكل الرئة القاتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتكرالعلماء قميص ذكي والذي يسمح للأطباء بمراقبة المرضى الذين يعانون من أمراض الرئة القاتلة والذى قد يساعد فى تجنب المصابين من تكرارالذهاب إلى المستشفي، وفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل البريطانية".

وقال العلماء في المركز الطبي بجامعة رادبود في هولندا إن الممارسات الحالية غير موثوقة لقياس النشاط اليومي، وطلب فريق البحث من مجموعة من 15 متطوعًا يتمتعون بصحة جيدة ارتداء قميصًا ذكيًا أثناء القيام بأنشطة يومية ، بما في ذلك الاستلقاء والجلوس والوقوف وتسلق السلالم

حيث يمكن للقميص الذي يستخدمه بالفعل الرياضيون المحترفون والفرق الرياضية تسجيل معدل ضربات القلب وحركات، كما وجدت تجربة القميص أنها كانت دقيقة في تسجيل نشاط الرئة مثل الاختبارات السريرية، ويأمل العلماء أن يتم استخدامه لمراقبة مرضى الانسداد الرئوي المزمن لاكتشاف علامات التدهور المبكرة.

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وأكد الباحثون أنه يمكن أن يتم توصيل القميص الذكي الذي يقيس وظائف الرئة والأصوات مباشرة إلى تطبيق الهاتف المحمول في مراقبة الأشخاص المصابين بأمراض الرئة القاتلة، فتتيح هذه التقنية مراقبة المرضى عن بُعد وتجنيبهم ، فيستشعر القميص الذي يمكن ارتداؤه تحت الملابس اليومية حجم الهواء الداخل والخارج من الرئتين.

مرض الانسداد الرئوي المزمن هو مصطلح شامل لمجموعة من الحالات التي تسبب تلفاً في الرئة، مثل التهاب الشعب الهوائية المزمن وانتفاخ الرئة حيث تتلف الحويصلات الهوائية الصغيرة أو الحويصلات الهوائية في الرئتين.

هذا الاضطراب غير قابل للشفاء، ويعتقد الخبراء أن هناك أيضًا أكثر من مليوني حالة غير مشخصة يرتبط مرض الانسداد الرئوي المزمن بالتدخين ولكنه قد يتطور أيضًا عند الأشخاص الذين يعانون من الربو الحاد منذ الطفولة.