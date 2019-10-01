شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن للدهون أن تساعد فى السيطرة على مستويات السكر فى الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف فريق من الباحثين العالميين أن الدهون التى تنتج استجابة للبرد بواسطة الأنسجة الدهنية البنية فى جسم الإنسان، تساعد فى تقليل نسبة السكر فى الدم.

وقال فريق من البرازيل والولايات المتحدة وألمانيا إن الاكتشاف مع الدهون المعروفة باسم 12-HEPE يمكن أن يمهد الطريق لعلاجات جديدة لمرض السكري.

وفقا للتقرير الذى نشر فى مجلة "Cell Metabolism"، فإن التأثير المفيد لـ 12-HEPE على تحمل الجلوكوز فى الفئران السمنة كان نتيجة لتشجيعه على امتصاص الجلوكوز فى كل من العضلات الهيكلية والأنسجة الدهنية البنية.

ولاحظت المجموعة أيضًا أن العقار الذى يستخدم لعلاج ضعف البول يزيد من كمية 12-هيب المنبعثة فى مجرى الدم لدى المرضى من البشر.

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الأنسجة الدهنية البيضاء، أحد أنواع النسيج الدهنى فى الثدييات، بما فى ذلك البشر، تخزن الطاقة الزائدة على شكل دهون، أما النوع الآخر هو الأنسجة الدهنية البنية، التى تحول الطاقة من الطعام إلى حرارة وتساهم فى التنظيم الحرارى.

كانت وظيفة الدهون "12-HEPE" غير معروفة حتى اكتشفت المجموعة أن نسبة السكر فى الدم قد انخفضت بشكل أكثر كفاءة فى الفئران السمنة التى عولجت بـ 12 HEPE من الفئران غير المعالجة بعد حقنها بمحلول جلوكوز مركّز.

يضع الاكتشاف الأساس لتطوير عقاقير جديدة لمكافحة مرض السكرى والعلاجات الجديدة الممكنة باستخدام الأدوية المتاحة حاليًا، كما يجرى باحثون أمريكيون حاليًا اختبارات لقياس آثار الجرعات المنخفضة نسبيًا من الدواء على مستويات السكر فى الدم.