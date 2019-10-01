شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أعداد ضحايا السجائر الإلكترونية لــ 14 شخصا بعد وفاة أول حالة فى بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت صحيفة The Sun البريطانية من ازدياد القتلى بسبب السجائر الإلكترونية، وخاصة بعد وفاة أول حالة فى بريطانيا، ليصل عدد المتوفين بسبب السجائر الإلكترونية إلى 14 شخصا، حيث إن هناك مخاوف عالمية من ازدياد معدلات الوفيات.

قال الدكتور توم سافرانيك، من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في نبراسكا: "قبل اندلاع إصابة الرئة المرتبطة بالأبخرة، في أغسطس الماضي، لم يتم الإبلاغ عن إصابات الرئة المرتبطة بالأبخرة، ولم يتم تتبعها من قبل وكالات الصحة العامة، مضيفا أنه بمجرد التعرف على المشكلة، عززت الدول المراقبة، وعثرت على حالات حالية، لكنها اكتشفت أيضًا حالات حدثت قبل تفاقم الأمر فى أغسطس.

وذكر مركز السيطرة على الأمراض الأمريكية، أن هناك الآن 805 حالات مؤكدة من الأشخاص الذين أصيبوا بمرض الرئة الغامض والمهدّد للحياة في الولايات المتحدة، في الأسبوع الماضي، تم الإبلاغ عن 3 ضحايا في ميسيسيبي، وجورجيا، وفلوريدا، قبل ذلك، كان هناك قتيلان في كاليفورنيا، واثنان في كانساس، واثنان في ولاية أوريجون، وواحد في إلينوي، وإنديانا، ومينيسوتا، وميسوري.

وأكدت الصحيفة، يأتي ذلك وسط تقارير عن أول ضحية بريطانية تتوفى من مرض الرئة المرتبط بالأبخرة تيري ميلر، 57 عامًا، من جيتشيد بانجلترا .



السجائر الالكترونية وعلاقتها بامراض الرئة

تم تسجيل سبب وفاة العامل بالمصنع في عام 2010، لكن التحقيقات تشير إلى أنه كان لديه زيت في رئتيه بسبب سائل السجائر الالكترونية مما تسبب في حدوث التهاب رئوي حاد ، تعتقد زوجته جلينيس أنه توفي بسبب استخدام السجائر الإلكترونية ويدعي أنه كان من الأفضل تدخين التبغ.

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وتم تسليط الضوء على حالته في تقرير صادر عن وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية يقول إن 200 مشكلة صحية مرتبطة باستخدام السجائر الإلكترونية، سجلت هيئة مراقبة الصحة 74 تقريراً عن مشاكل صحية يشتبه في أنها ناجمة عن السجائر الألكترونية منذ عام 2014.، تم تصنيف 49 حالة منهم بأنها "خطيرة".

تحذير رسمي..

وردد مسؤولو أوريجون منذ ذلك الحين التحذيرات الصارخة التي صدرت في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وحثوا الجمهور على وقف جميع أشكال التبخير على الفور.

السجائر الالكتروينة

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الصحة العامة بكاليفورنيا تقدمت بالتماس في الاستشارات الصحية التي حثت "الجميع على الامتناع عن التبخير، بغض النظر عن المادة أو المصدر" إلى أن تنتهي التحقيقات في الوباء.

وقال الدكتور تشارتي دين، مسؤل الصحة العامة بكاليفورنيا: "إننا نرى شيئًا لم نره من قبل، هناك العديد من العوامل غير المعروفة في هذا الوقت، وبسبب عدم التأكد من السبب الدقيق، نوصيك بأن يمتنع المستهلكون عن السجائر الألكترونية حتى انتهاء التحقيق.