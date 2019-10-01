شكرا لقرائتكم خبر عن قصة أول سيدة تخضع لجراحة إزالة ورم الثدى بالليزر دون ترك ندبات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصل العلماء لطرق حديثة لإزالة الورم دون ترك أى ندبات فى جسم المرأة فى جراحة لا تأخذ وقتا سوى أقل من ساعة، ولم تترك أى آثار بعدها، وفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل البريطانية" .

سرطان الثدى

Advertisements

ووفقا للتقرير تمت الموافقة على إجراء جراحة ليزر جديدة لسرطان الثدي للاستخدام في المملكة المتحدة نظرا لأنه لا يترك أي ندبات ولا يحتاج إلا إلى مخدر موضعي.

وقامت سيدة تدعى فرانسيس بار كانت تعانى من الإصابة بسرطان الثدى بإجراء جراحة بالليزر كأول حاله للخضوع لمثل هذا النوع من الجراحات الحديثة والتى استغرقت أقل من ساعة، حيث يتم اعطاء المريضه مخدر موضعي ويتم إدخال إبرة مجوفة يتم وضع إدخال مسبار من خلال هذه الإبرة ودمر شعاع الليزر الساخن الورم، واستغرق الإجراء أقل من ساعة ويترك مع علامة ثقب صغيرة على الجلد دون أى ندبات مثلما يحدث مع عمليات إزاله ورم سرطان الثدى الجراحية المعروفة.

وأكدت الأبحاث ان هذا النوع من العمليات الحديثة لا توجد له مخاطر كبيرة مقارنة باستئصال الورم ولكن العلاج بالليزر Novilase غير مناسب حاليًا لأورام الثدي التي يزيد قطرها عن 20 مم.

يقول البروفيسور فيليب درو ، استشاري جراحة الثدي في مستشفى دوقية في ترورو ، كورنوال ، إن هذا الإجراء قد يكون مفيدًا بشكل خاص للنساء الأكبر سناً اللائي لديهن أورام صغيرة في الثدي قد تكون أقل قدرة على تحمل الجراحة الحالية.