تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سموذي التوت بالشوكولاتة الحارق للدهون

القاهرة - لايف ستايل

مقادير سموذي التوت بالشوكولاتة الحارق للدهون

- الموز : 1 حبة (صغير الحجم)

- السبانخ : ربع كوب (مفروم)

- التوت الأحمر : نصف كوب (طازج أو مجمد)

- الزبدة : ملعقة كبيرة (اللوز)

- بودرة الكاكاو : 2 ملعقة كبيرة

- حليب لوز : كوب وربع (غير محلى) طريقة تحضير سموذي التوت بالشوكولاتة الحارق للدهون ضعي الموز والتوت والسبانخ وحليب اللوز والكاكاو وزبدة اللوز في الخلاط الكهربائي.

اضربي المزيج حتى يتجانس ويصبح ناعماً.

اسكبي السموذي في أكواب وقدميه فوراً. قد يهمك ايضاً: طريقة تحضير ليموناضة بالتوت الأزرق

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