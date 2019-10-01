تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سموذي التوت بحليب اللوز

القاهرة - لايف ستايل

مقادير سموذي التوت بحليب اللوز

- التوت : كوب (مفرز)

- الموز : 1 حبة

- حليب لوز : نصف كوب

- الزبدة : ملعقة كبيرة (زبدة اللوز)

- الماء : ربع كوب طريقة تحضير سموذي التوت بحليب اللوز 1. ضعي التوت المفرز مع الموزة وحليب اللوز بالخليط. 2. أضيفي زبدة اللوز والماء واخلطي حتى يصبح المزيج ناعماً. Advertisements 3. صبي المزيج في أكواب وقدميه فوراً. قد يهمك ايضاً: طريقة تحضير ليموناضة بالتوت الأزرق

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