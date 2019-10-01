تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سموذي التوت بالبرتقال الصحي

القاهرة - لايف ستايل

مقادير سموذي التوت بالبرتقال الصحي

- البلوبري : نصف كوب (مجمد)

- التوت الأحمر : نصف كوب (مجمد)

- التوت الأسود : نصف كوب (مجفف)

- حليب : ثلاث أرباع الكوب

- عصير البرتقال : نصف كوب (طازج)

- بذور الكتان : ملعقة كبيرة (مطحونة)

- العسل : ملعقة كبيرة طريقة تحضير سموذي التوت بالبرتقال الصحي اخلطي التوت الأسود والأحمر والبلوبيري وعصير البرتقال والعسل وبذور الكتان المطحونة في الخلاط الكهربائي حتى يصبح المزيج ناعماً.

اسكبي المزيج في أكواب وقدميه فوراً. قد يهمك ايضاً: طريقة تحضير ليموناضة بالتوت الأزرق

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