تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سموذي التوت الأحمر بالشوكولاتة

القاهرة - لايف ستايل

مقادير سموذي التوت الأحمر بالشوكولاتة

- التوت الأحمر : كوب (مجمد)

- شوكولاتة نيوتيلا : 230 غرام

- الموز : 1 حبة (مفرزة)

- الزبدة : ملعقة كبيرة (اللوز) طريقة تحضير سموذي التوت الأحمر بالشوكولاتة ضعي الموز المجمد والتوت المجمد والشوكولاتة وزبدة اللوز في الخلاط الكهربائي.

اضربي المزيج لمدة دقيقة حتى يصبح ناعماً.

صبي المزيج في أكواب وقدميه فوراً. قد يهمك ايضاً: طريقة تحضير ليموناضة بالتوت الأزرق

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