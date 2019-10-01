تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير فطيرة المشمش



مقادير فطيرة المشمش

- مقادير عجينة الفطيرة :

طحين : كوبان ونصف

سكر : ملعقة كبيرة

ملح : ملعقة صغيرة

الزبدة : كوب (باردة ومقطعة مكعبات)

حليب : نصف كوب (بارد)

- مقادير الحشو :

مشمش : 8 اكواب (مقشر ومقطع شرائح)

سكر : نصف كوب

القرفة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

جوزة الطيب : ربع ملعقة صغيرة (مطحونة)

النشاء : 3 ملاعق كبيرة

الفانيليا : ملعقة صغيرة

طريقة تحضير فطيرة المشمش

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اخلطي الطحين والسكر والملح في وعاء.

أضيفي الزبدة المقطعة وامزجي بأطراف الأصابع حتى يصبح المزيج مثل الفتات ثم اعجني حتى تتكون عجينة صلبة وقد تكون مفتتة قليلاً.

جمعي العجين في وعاء وأدخليها الفريزر لمدة 15 دقيقة.

ازيلي العجين من الفريزر وأضيفي لها الحليب البارد واعجني حتى تصبح لينة وقابلة للتشكل.

قسمي العجين لقسمين ثم ضعيها في الثلاجة لمدة ساعة لترتاح.

لتحضير الحشوة: اخلطي المشمش مع السكر والقرفة وجوزة الطيب والنشا والفانيلا في وعاء جيداً واتركيه.

ازيلي العجين من الثلاجة واتركيها بحرارة الغرفة قليلاً ثم مديها على سطح مرشوش طحين لسماكة متوسطة بحسب حجم صينية الباي لديك وضعيها في الصينية.

اصنعي شرائط بواسطة قطاعة بالجزء الآخر من العجين.

وزعي الحشو على العجين في صينية الباي ثم رتبي شرائط العجين على الوجه.

أدخلي الصينية للفرن على حرارة 400 درجة لمدة 45 دقيقة حتى تنضج وتصبح ذهبية اللون.

ازيلي الصينية من الفرن واتركيها لتبرد تماماً ثم قطعيها وقدميها.

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