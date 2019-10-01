تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير كيك المشمش باللوز الشهية

القاهرة - لايف ستايل

مقادير كيك المشمش باللوز الشهية

- الزبدة : 100 غراماً (بحرارة الغرفة)

- سكر : 30 غراماً

- صفار البيض : 2 حبة

- الفانيليا : ملعقتان صغيرتان

- بياض البيض : 2 حبة

- سكر : 60 غراماً

- طحين : 80 غراماً (طحين كيك)

- لوز : 40 غراماً (مطحون ناعم)

- مشمش : علبة (انصاف (نحتاج الى 9 انصاف مصفاة من الماء))

- لوز : شرائح

طريقة تحضير كيك المشمش باللوز الشهية 1. ندهن صينية مربعة صغيرة ونرشها بالطحين (8 * 8 انش) 2. نخفق الزبدة والسكر لتصبح خفيفة القوام 3. نضيف الصفار ونخفق ونضيف الفانيلا ليصبح القوام متجانس وكريمي 4. ننخل الطحين ونضيف الـ 40 غم لوز ونحرك بملعقة مطاطية من الأسفل للأعلى بحركة دائرية وبخفة بدون شدة 5. في صحن آخر نخفق بياض البيض والسكر ليصبح بقوام سميك نسبيا (soft peak) يعني قريب من قوام الكريما وغير جامد تماماً 6. نضيف البياض للعجينة على مرحلتين ونحرك بنفس الطريقة ليختفي البياض ونحصل على عجينة خفيفة 7. نضع 1/2 الكمية بقاع الصينية (لن تكون كبيرة) Advertisements 8. نرتب أنصاف المشمش بصفوف 3 صفوف بالطول والعرض 9. نضيف 30 غم اللوز المطحون على بقية العجينة ونضعها في كيس ونقص طرفه 10. نعمل بالعجينة حواف حول المشمش مثل المربعات (كإطار حول كل حبة مشمش) ونضع أيضا على حواف الصينية 11. نرش شرائح اللوز على الحواف العالية من العجينة (التي شكلناها بالكيس) 12. نخبزها على 175 من 20- 25 دقيقة لتجتاز اختبار الكيك 13. نتركها لتبرد وتقدم قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكتيل الخوخ والمشمش

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