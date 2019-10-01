تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير باستا فلورا بالمربى

القاهرة - لايف ستايل

مقادير باستا فلورا بالمربى

- الزيت النباتي : كوب

- عصير البرتقال : نصف كوب (طازج)

- مربى المشمش : كوب (أو النوع المفضل)

- سكر : نصف كوب

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- طحين : 3 أكواب ونصف (منخول)

- بيكنج بودر : نصف ملعقة صغيرة طريقة تحضير باستا فلورا بالمربى 1. اخلطي الطحين مع البيكنج باودر والملح في طبق. 2. اخلطي عصير البرتقال والسكر في وعاء. 3. أضيفي خليط الطحين فوق العصير والسكر مع العجين. 4. أضيفي الزيت والفانيلا واعجني حتى تتكون عجينة لينة. 5. لفي العجين بورق البلاستيك واتركيها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة قبل بدء العمل فيها. Advertisements 6. سخني الفرن على حرارة 180 درجة. 7. مدي ¾ كمية العجين في طبق الفرن بعد أن تدهنيه بالزبدة بسماكة متساوية. 8. وزعي المربى فوق العجين. 9. اصنعي شرائط بباقي كمية العجين وضعيها على وجه طبقة المربى. 10. أدخلي الطبق للفرن لمدة 30 دقيقة حتى تنضج وتصبح ذهبية اللون. 11. أخرجيها من الفرن واتركيها لتبرد قليلاً ثم قطعيها وقدميها باردة أو دافئة حسب الرغبة.

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