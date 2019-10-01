تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير عثملية بالتمر لرجيم صحي

القاهرة - لايف ستايل

مقادير عثملية بالتمر لرجيم صحي

- عجينة العثملية : 110 غم

- معجون التمر : 25 غراماً

- فستق حلبي : 1 غم (مفروم)

- قشطلية : 40 غراماً

- الزيت : قليل (بخاخ)

- سكر : 10 غم (لتحضير القطر / شراب السكر)

- الماء : 30 ملليلتراً (لتحضير القطر / شراب السكر)

- حليب : 80 ملليلتراً (لتحضير القشطلية (100 غ))

- سكر : 16 غم (لتحضير القشطلية (100 غ))

- ماء الزهر : 2 مل (لتحضير القشطلية (100 غ))

- ماء زهر الليمون : 2 مل (لتحضير القشطلية (100 غ))

- دقيق الذرة : 8 غم (لتحضير القشطلية (100 غ))

طريقة تحضير عثملية بالتمر لرجيم صحي 1. يسخّن الفرن على حرارة 140 درجة مئوية. وتُحضّر صينية الفرن من خلال تغطيتها بورق الخبز (ورق الزبدة). 2. تقسم عجينة القشطلية إلى دائرتين ويتمّ مدّها على صينية الفرن. 3. تُرشّ العجينة بطبقة رقيقة من الزيت البخاخ وتُخبز في الفرن لمدة 10 دقائق أو حتى تكتسب اللون البني الذهبي. ثمّ يتمّ وضعها جانباً. لتحضير القطر * يُسخّن الماء ويُضاف إليه السكر حتى يذوب ويشتدّ. ثمّ يتمّ وضعه جانباً. لتحضير القشطلية 1. يُسخّن ¾ من الحليب في وعاء. ويُضاف إليه السكر حتى يذوب. 2. في الوقت نفسه، يُمزج الحليب المتبقّي في وعاء مع طحين الذرة لصنع عجينة متماسكة. ويُضاف المزيج إلى وعاء الحليب والسكر. Advertisements 3. يُضاف ماء الزهر وماء زهر الليمون. يُترك المزيج لينضج ويوضع جانباً. طريقة الجمع 1. يوزّع معجون التمر على جانب من عجينة عثملية واحدة. 2. ويتم وضع القشطلية فوق معجون التمر. 3. ثمّ تُغطى بعجينة العثملية الثانية وتُزيّن بالفستق الحلبي المفروم. طريقة التقديم: * تُقدّم العثملية باردة، مع القطر إلى جانبها قد يهمك ايضاً: تعرفي علي طريقة تحضير وإعداد كيكة الدخن بالتمر

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