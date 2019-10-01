القاهرة - لايف ستايل

مقادير مبشورة مربى المشمش

- الزبدة : 200 غم (طرية)

- سكر : نصف كوب

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- طحين : 2 كوب

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- مربى المشمش : كوب طريقة تحضير مبشورة مربى المشمش 1. سخني الفرن على حرارة 325 درجة. 2. اخلطي الطحين مع الزبدة والسكر بالخفاقة الكهربائية حتى يصبح المزيج كريمي. 3. أضيفي الفانيلا والملح واخفقي ثم جمعي العجين. 4. ادهني طبق الفرن أو صينية بالزبدة ووزعي نصف كمية العجين في الصينية وغطيها بورق البلاستيك وأدخليها الثلاجة لمدة 15 دقيقة. Advertisements 5. جمعي باقي كمية العجين بورق بلاستيك وضعيها بالثلاجة. 6. وزعي المربى فوق العجين. 7. ابشري باقي كمية العجين على الوجه وأدخلي الصينية للفرن لمدة 30 دقيقة. 8. أخرجيها من الفرن واتركيها لمدة 10 دقائق ثم قطعيها وقدميها دافئة أو ساخنة. قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكتيل الخوخ والمشمش

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير مبشورة مربى المشمش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.