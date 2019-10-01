تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير عثملية الفستق والمشمش

القاهرة - لايف ستايل

مقادير عثملية الفستق والمشمش

- مقادير عجينة الفستق : الزبدة : كوب

بياض البيض : كوب

بودرة اللوز : نصف كوب

سكر البودرة : كوب

معجون الفستق : 3 ملاعق كبيرة

فستق حلبي : 3 ملاعق كبيرة (مفروم) - شراب المشمش : كوب (كومبوت المشمش)

- القشدة : كوب (طازجة وجاهزة)

- عجينة العثملية : نصف كوب (جاهزة ومخبوزة) طريقة تحضير عثملية الفستق والمشمش 1- تخفق الزبدة والسكر في الخلاط ومن ثم يضاف إليه البيض ويخلط مجدداً. 2- يضاف إلى المزيج معجون الفستق ومن ثم بودرة اللوز ويحرّك الخليط جيداً، وأخيراً يضاف الفستق الحلبي المفروم. Advertisements 3- تخبز عجينة الفستق على درجة حرارة 180 مئوية من 7 إلى 8 دقائق. 4- توضع العجينة في طبق للتقديم، تمدّ القشطة الطازجة فوقها ومن ثم يوضع كومبوت المشمش وأخيراً العثملية. 5- يقدّم هذا الطبق بارداً ويزيّن بحبّات من الفستق الحلبي أو اللوز المحمّص وأوراق من زهر الليمون. قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكتيل الخوخ والمشمش

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