تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير تغميسة الحمص بالسبانخ

القاهرة - لايف ستايل

مقادير تغميسة الحمص بالسبانخ

- حمص : كوب (مسلوق ومصفى)

- السبانخ : كوب (طازج مغسول ومعصور جيداً)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- الطحينية : 2 ملعقة كبيرة

- لبن زبادي : ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم) طريقة تحضير تغميسة الحمص بالسبانخ اخلطي الحمص مع السبانخ والطحينية واللبن الزبادي والبقدونس والملح والثوم وعصير الليمون في محضرة الطعام حتى يصبح المزيج ناعماً.

ضعي المزيج في طبق ووزعي زيت الزيتون على وجهه وقدميه إلى جانب الخبز المحمص. قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير معجون الفلفل الحار بالثوم

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