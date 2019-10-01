تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلطة الخضار بالدجاج والأفوكادو

القاهرة - لايف ستايل

مقادير سلطة الخضار بالدجاج والأفوكادو

- الأفوكادو : 1 حبة (مقطع شرائح)

- صدر الدجاج : 2 صدر (مشوي ومقطع شرائح)

- الطماطم الكرزية : كوب (مقطعة أنصاف)

- خس : 2 كوب (مفروم خشن)

- خيار : 1 حبة (مفروم)

- البصل : 1 حبة (صغير الحجم / مقطع شرائح رفيعة)

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- أعشاب مجففة : نصف ملعقة صغيرة

- خل البلسمك : ملعقة كبيرة طريقة تحضير سلطة الخضار بالدجاج والأفوكادو وزعي الخس في طبق واسع.

رتبي الدجاج والأفوكادو والطماطم والخيار والبصل فوق الخس.

اخلطي زيت الزيتون مع عصير الليمون والأعشاب والملح والخل وصبي المزيج فوق السلطة وقدميها. قد يهمك ايضاً: تعرفي علي طريقة تحضير سلطة الخيار مع الأفوكادو

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