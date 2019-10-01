تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير تغميسة الجبن الكريمي

القاهرة - لايف ستايل

مقادير تغميسة الجبن الكريمي

- جبن كريمي : عبوة (بحرارة الغرفة)

- المايونيز : ربع كوب

- لبن زبادي : كوب

- جبن الشيدر : كوب (مبشور)

- فلفل أخضر حار : قرن (مفروم ناعم)

- مرق : ملعقة كبيرة (بودرة / مرق الدجاج أو الخضار)

- بودرة الثوم : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة تغميسة البيتزا

طريقة تحضير تغميسة الجبن الكريمي 1. اخلطي الجبن الكريمي واللبن والمايونيز في طبق حتى يصبح المزيج متجانساً وناعماً. 2. أضيفي بودرة الثوم والملح والفلفل المفروم وجبن الشيدر المبشور وبودرة المرق واخلطي جيداً حتى تتجانس المكونات. Advertisements 3. وزعي خليط التغمسية في أطباق صغيرة وقدميها إلى جانب التشيبس والخضار والموالح. قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير معجون الفلفل الحار بالثوم

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