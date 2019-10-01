تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير تغميسة جبن الفيتا بالثوم

القاهرة - لايف ستايل

مقادير تغميسة جبن الفيتا بالثوم

- جبن فيتا : كوب (مفتت)

- لبن زبادي : نصف كوب

- الثوم : فصّان

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة طريقة تحضير تغميسة جبن الفيتا بالثوم 1. اخلطي جبن الفيتا في طبق مع اللبن الزبادي بواسطة شوكة حتى يصبح المزيج ناعماً. 2. اهرسي الثوم وأضيفيها للجبن وقلبي. Advertisements 3. تبلي المزيج بالملح والفلفل وقدميه إلى جانب الكراكر أو الخبز المحمص حسب الرغبة. قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير معجون الفلفل الحار بالثوم

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