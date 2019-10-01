تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير تغميسة الأفوكادو مع جبن الريكوتا

القاهرة - لايف ستايل

مقادير تغميسة الأفوكادو مع جبن الريكوتا

- الأفوكادو : 1 حبة (مقشر ومفروم)

- ريحان : 2 ملعقة كبيرة (طازج ومفروم)

- بشر الليمون : ملعقة كبيرة

- عصير الليمون : 3 ملاعق كبيرة

- جبن الريكوتا : كوب

- جبن فيتا : 60 غراماً (مبشور)

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة طريقة تحضير تغميسة الأفوكادو مع جبن الريكوتا 1. اخلطي الأفوكادو مع الريحان وعصير الليمون وبشر الليمون بمحضرة الطعام حتى يصبح الخليط كريمي. 2. أضيفي حبن الريكوتا واخلطي جيداً ثم تبلي بالملح والفلفل. Advertisements 3. انقلي المزيج لوعاء وأضيفي جبن الشيدر واخلطي جيداً. 4. قدمي الصلصة مع تشيبس التانشوز أو الكراكرز. قد يهمك ايضاً: تعرفي علي طريقة تحضير سلطة الخيار مع الأفوكادو

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