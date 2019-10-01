تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير تغميسة جبن الفيتا اليونانية

القاهرة - لايف ستايل

مقادير تغميسة جبن الفيتا اليونانية

- جبن فيتا : 220 غراماً (مفتت)

- جبن كريمي : علبة (طري)

- لبن زبادي : كوب

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- برش ليمون : 2 ملعقة صغيرة

- الثوم : فص (مهروس)

- الفلفل الأخضر : ربع كوب (مفروم ناعم)

- بقدونس : 2 ملعقة صغيرة (مفروم)

- خيار : 1 حبة (مفروم ناعم)

- طماطم : 1 حبة (مفرومة ناعم) طريقة تحضير تغميسة جبن الفيتا اليونانية 1. اخفقي الجبن الفيتا مع الجبن الكريمي واللبن وعصير الليمون وبشر الليمون والثوم حتى يصبح الخليط كريمياً. 2. أضيفي الفلفل والطماطم والخيار والبقدونس وقلبي. Advertisements 3. قدميها باردة إلى جانب الخبز المحمص. قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير معجون الفلفل الحار بالثوم

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