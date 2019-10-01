تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير تغميسة اللبن الزبادي مع الأفوكادو

القاهرة - لايف ستايل

مقادير تغميسة اللبن الزبادي مع الأفوكادو لمقبلات خفيفة

- لبن زبادي : نصف كوب

- الأفوكادو : 2 حبة (طري ومقشر)

- الثوم : فص (مهروس)

- الكزبرة : 3 ملاعق كبيرة (طازجة ومفرومة)

- فلفل أخضر حار : ملعقة صغيرة (مفروم / اختياري)

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- الكمون : ربع ملعقة صغيرة (مطحون)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة طريقة تحضير تغميسة اللبن الزبادي مع الأفوكادو لمقبلات خفيفة اخلطي اللبن والأفوكادو والثوم والكزبرة والفلفل وعصير الليمون والكمون في محضرة الطعام حتى يصبح المزيج ناعماً.

تبلي الخليط بالملح.

ضعي المزيج في أطباق صغيرة.

قدميه إلى جانب الخبز المحمص أو الخضار المقطعة مثل الجزر والطماطم والخيار حسب الرغبة. قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير معجون الفلفل الحار بالثوم

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