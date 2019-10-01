تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير تغميسة الحمص والشمندر

القاهرة - لايف ستايل
مقادير تغميسة الحمص والشمندر
- للتقديم :
بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم)
صنوبر : 2 ملعقة كبيرة
السمسم : ملعقة صغيرة
زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة
الخبز العربي : حسب الرغبة (مقطع مثلثات / محمص)
- حمص : كوب ونصف (مسلوق ومُقشر)
- الشمندر : 1 حبة (صغير الحجم / مسلوق جيداً)
- الثوم : فصّان (مهروس ناعم)
- عصير الليمون : 3 ملاعق كبيرة
- الطحينية : 3 ملاعق كبيرة
- ملح : نصف ملعقة صغيرة
- الماء : ربع كوب (المستخدم في سلق الحمص)
- الكمون : نصف ملعقة صغيرة
طريقة تحضير تغميسة الحمص والشمندر
1. يُنقع الحمص في الماء لمدة لا تزيد عن 8 ساعات ثم يُصفى ويُسلق في قدر به ماء ساخن ويترك على نار متوسطة لمدة 45 دقيقة أو حتى ينضج تماما ثم يترك ليبرد ويُقشر.
2. في مُحضرة الطعام يُخلط الشمندر المسلوق والمُقطع مع الحمص والثوم والملح والطحينة وعصير الليمون ويخفقوا جيدا حتى يصبح قوام ناعماً.
3. يُضاف ماء سلق الحمص مع زيادة الكمية على حسب الحاجة حتى يصل للقوام المناسب.
4. في مقلاة صغيرة تُسخن ملعقة صغيرة من الزبدة ثك يُضاف الصنوبر حتى يكتسب اللون الأشقر ثم يترك جانباً ثم يُضاف السمسم في المقلاة ثم يُصفى.
5. يُقدم الحمص ويُضاف له السمسم والصنوبر مع البقدونس المفروم وزيت الزيتون.
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