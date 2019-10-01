تعرفي علي طريقة تحضير فطيرة الدجاج بالخضار



مقادير فطيرة الدجاج بالخضار

- مقادير عجينة الفطيرة :

طحين : كوبان ونصف

سكر : ملعقة كبيرة

ملح : ملعقة صغيرة

الزبدة : كوب (باردة ومقطعة مكعبات)

حليب : نصف كوب (سائل)

- مقادير الحشوة :

الزبدة : ربع كوب

البصل : 1 حبة (مفروم)

الجزر : 2 حبة (مقشر ومفروم مكعبات)

الكرفس : عود (مفروم)

الثوم : فصّان (مهروس)

طحين : ثلث كوب

أعشاب مجففة : ملعقة صغيرة

بقدونس : ملعقة كبيرة (طازج ومفروم)

ملح : ملعقة صغيرة

فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

مرق خضار : كوب وثلاثة ارباع الكوب

كريمة : نصف كوب (سائلة)

الدجاج : 3 اكواب (مسلوق ومفروم)

البازيلاء : كوب (مجمدة)

Advertisements



طريقة تحضير فطيرة الدجاج بالخضار

اخلطي الطحين والسكر والملح في وعاء.

أضيفي الزبدة المقطعة وامزجي بأطراف الأصابع حتى يصبح المزيج مثل الفتات ثم اعجني حتى تتكون عجينة صلبة وقد تكون مفتتة قليلاً.

جمعي العجين في وعاء وأدخليها الفريزر لمدة 15 دقيقة.

ازيلي العجين من الفريزر وأضيفي لها الحليب البارد واعجني حتى تصبح لينة وقابلة للتشكل.

قسمي العجين لقسمين ثم ضعيها في الثلاجة لمدة ساعة لترتاح.

ازيلي العجين من الثلاجة واتركيها بحرارة الغرفة قليلاً ثم مديها على سطح مرشوش طحين لسماكة متوسطة بحسب حجم الصينية لديك.

لتحضير الحشوة: سخني الزبدة في قدر على نار متوسطة.

أضيفي البصل والجزر والكرفس والثوم وقلبي حتى تطرى المكونات.

أضيفي الطحين والملح والفلفل والبقدونس والأعشاب المجففة ومرق الدجاج والكريمة وحركي حتى تمتزج المكونات واتركي المزيج يغلي لمدة 10 دقائق حتى يصبح كثيفاً.

أضيفي الدجاج والبازيلا وازيلي القدر عن النار واتركيه جانباً حتى يبرد قليلاً.

سخني الفرن على حرارة 400 درجة.

وزعي الحشوة على العجينة الممدودة في الصينية ثم ضعي باقي كمية العجين المفرود على وجه الطبق فوق الحشوة واصنعي كروس بالوسط بواسطة سكين حادة وادهني وجه الطبق بالقليل من الزبدة.

أدخلي الفطيرة للفرن لمدة 45 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون ثم ازيليها من الفرن واتركيها لتبرد مدة 10 دقائق وقطعيها وقدميها ساخنة.

قد يهمك ايضاً:

تعرفي علي طريقة تحضير سلطة الخيار بالشبت والبصل