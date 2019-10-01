تعرفي علي طريقة تحضير فطيرة الدجاج والسبانخ



مقادير فطيرة الدجاج والسبانخ

- صدر الدجاج : 1 كيلو (مخلي من العظم ومقطع)

- السبانخ : كوب (مغسول ومقطع)

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

- البصل : نصف كوب (مبشور)

- طحين : ثلث كوب

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- مرق دجاج : كوب وثلث

- حليب : ثلاث أرباع الكوب

طريقة تحضير فطيرة الدجاج والسبانخ

1. يسخن الفرن عند درجة حرارة 220.

2. في مقلاة على النار، توضع ملعقة زبدة وتشوح بها صدور الدجاج مع السبانخ حتى يتغير لون صدور الدجاج، ثم تغمر بالماء، وتترك على النار لمدة 15 دقيقة، لتُرفع عن النار وتترك لتصفى.

3. توضع الزبدة قي قدر على النار، ويضاف إليها شرائح البصل وتقلب حتى تذبل، ثم يضاف الدقيق والملح والفلفل الأسود، ويحركوا حتى يصفر لون الدقيق، ثم يسكب الحليب والمرق مع التحريك ببطء حتى يتماسك السائل ويتحول قوامه إلى كريمي ثقيل، ويرفع من على النار ويترك حتى يبرد.

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4. يضع الخليط في صينية، ثم يسكب إليه خليط الدجاج والسبانخ بحيث يكون في قاعه، ويغطيه خليط الدقيق، ثم يتم عمل شقوق بالعجين حتى تسمح بخروج البخار.

5. أدخلي الفطيرة الفرن المسخن مسبقًا، واتركيها لمدة 35 دقيقة، أو حتى يتحول لونها إلى الذهبي، وتظهر فقاعات على سطحها.

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