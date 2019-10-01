شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أطول مدة يمكن أن تحتفظ بها ببقايا الطعام فى الثلاجة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بقايا الطعام من الأشياء التى تمثل مصدراً للتسمم الغذائى، خاصة إذا انتهت صلاحيتها أو تعرضت للبكتيريا وقمت بتناولها، أو نتيجة وضع الطعام خارج الثلاجة، فى هذا التقرير نتعرف على أطول مدة يمكن أن تحتفظ بها ببقايا الطعام، وفقاً لموقع Eat.

قالت ميريديث كاروثرز، أخصائية المعلومات في سلامة الأغذية والتفتيش التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، أنه يمكن الاحتفاظ بجميع الأطعمة المطبوخة وبقايا الطعام في الثلاجة لمدة ثلاثة إلى أربعة أيام بعد الطهى.



بقايا الطعام

وأضافت أنه من المهم أيضًا أن تعرف كيفية تخزين الأطعمة بطريقة جيدة حتى تصبح صحية، حيث إن مفتاح تخزين الأطعمة المطبوخة في الثلاجة بسيط، من خلال وضعها فى حاويات محكمة الإغلاق أو التأكد من إغلاقها بإحكام في أكياس تخزين يمكن إعادة إغلاقها، وسيساعد ذلك الطعام المطبوخ على الاحتفاظ بالرطوبة ومنع البكتيريا الضارة من تلويث طعامك.

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و تنصح وزارة الزراعة الأمريكية بتبريد أو تجميد بقايا الطعام فورًا بعد طهيها أو إعادة تسخينها، ويجب التخلص من أي أطعمة تم تركها في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين بعد الطهي.

وأوضحت كاروثرز: "هناك نوعان مختلفان تمامًا من البكتيريا فى الطعام منها: البكتيريا المسببة للأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية، والبكتيريا المسببة للتلف، وهو نوع من البكتيريا التي يتسبب في تلف الأطعمة وتطور الروائح الكريهة وشكل الطعام المتعفن."