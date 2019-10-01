طرق بسيطة طبيعية تخلصك من "بقع" الأسنان الناتجة عن القهوة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة boldsky إن تناول القهوة باستمرار، يسبب ما يسمى بقع القهوة التى تضر بالأسنان.
القهوة
أشارت دراسات مختلفة إلى حقيقة أن شرب القهوة بشكل منتظم، يمكن أن يؤثر سلبًا على صحة الأسنان، وقد يكون الروتين الصباحي عدوًا لصحتك لأنه يحتوي على مكونات تسمى التانين (الموجودة أيضًا في النبيذ والشاي)، وهى مسئولة عن إنتاج مركبات ملونة تلتصق بأسنانك، وتترك صبغة صفراء خلفها بانتظام، و حتى كوب واحد من القهوة في اليوم يمكن أن يسبب حدوث آثار للقهوة على أسنانك.
بقع القهوة وكيفية التعامل معها
بالنظر إلى الأذى الذي قد تحدثه بقع القهوة على الأسنان، هناك طرقً للتخلص من هذه البقع القبيحة من بياض الأسنان:
أولا ـ يمكن لطبيب الأسنان المساعدة في التخلص من آثار القهوة من أسنانك، أثناء جلسات التنظيف المنتظمة، لذلك، تأكد من تحديد مواعيد منتظمة.
ثانيا: تنظيف الأسنان باستخدام معجون الأسنان وشرائط التبييض التي تحتوي على "بيروكسيد الكارباميد" أو بيروكسيد الهيدروجين، يمكن أن يساعد أيضًا في التخلص من البقع.
بقع القهوة وكيفية التعامل معها
اخلطى بين 1 ملعقة صغيرة من صودا الخبز، مع 2 ملعقة صغيرة من الماء، امزجه لتشكيل عجينة واستخدم الفرشاة لأسنانك، كما يساعد زيت جوز الهند في المساعدة فى التخلص من صبغات البن.
ازاى تحافظى على اسنانك من القهوة
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