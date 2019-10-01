شكرا لقرائتكم خبر عن طرق بسيطة طبيعية تخلصك من "بقع" الأسنان الناتجة عن القهوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة boldsky إن تناول القهوة باستمرار، يسبب ما يسمى بقع القهوة التى تضر بالأسنان.



القهوة

كيف يمكن أن يؤثر شرب القهوة على صحة الأسنان؟

أشارت دراسات مختلفة إلى حقيقة أن شرب القهوة بشكل منتظم، يمكن أن يؤثر سلبًا على صحة الأسنان، وقد يكون الروتين الصباحي عدوًا لصحتك لأنه يحتوي على مكونات تسمى التانين (الموجودة أيضًا في النبيذ والشاي)، وهى مسئولة عن إنتاج مركبات ملونة تلتصق بأسنانك، وتترك صبغة صفراء خلفها بانتظام، و حتى كوب واحد من القهوة في اليوم يمكن أن يسبب حدوث آثار للقهوة على أسنانك.



بقع القهوة وكيفية التعامل معها

كيفية التخلص من بقع القهوة؟

بالنظر إلى الأذى الذي قد تحدثه بقع القهوة على الأسنان، هناك طرقً للتخلص من هذه البقع القبيحة من بياض الأسنان:

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أولا ـ يمكن لطبيب الأسنان المساعدة في التخلص من آثار القهوة من أسنانك، أثناء جلسات التنظيف المنتظمة، لذلك، تأكد من تحديد مواعيد منتظمة.

ثانيا: تنظيف الأسنان باستخدام معجون الأسنان وشرائط التبييض التي تحتوي على "بيروكسيد الكارباميد" أو بيروكسيد الهيدروجين، يمكن أن يساعد أيضًا في التخلص من البقع.



بقع القهوة وكيفية التعامل معها

ثالثا: صودا الخبز..تنظيف أسنانك بصودا الخبز مرتين في الشهر يمكن أن يساعد في التخلص من البقع الصفراء.

اخلطى بين 1 ملعقة صغيرة من صودا الخبز، مع 2 ملعقة صغيرة من الماء، امزجه لتشكيل عجينة واستخدم الفرشاة لأسنانك، كما يساعد زيت جوز الهند في المساعدة فى التخلص من صبغات البن.



ازاى تحافظى على اسنانك من القهوة

رابعا :خل التفاح.. يمكن لخل التفاح أن يساعد في تفتيح اصفرار لون الأسنان، والتخلص من بقع القهوة على أسنانك.