شكرا لقرائتكم خبر عن القهوة تقى من السرطان والسكتة الدماغية.. والإكثار منها خطر على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتسبت القهوة سمعة طيبة، وقدمت أحدث الإرشادات الغذائية الأمريكية مؤخراً توصية غير مسبوقة لتناول القهوة كجزء من نمط حياة صحي، وتعمل المؤسسة القومية للقهوة NCA مع فريق من الخبراء العلميين لتجميع نظرة شاملة حول البحث في القهوة والصحة، وفى اليوم القهوة العالمى نقدم ما لها وما عليها خلال السطور التالية.

القهوة ومرض السكر ..

تشير الدراسات إلى أن الذين يتناولون القهوة هم أقل عرضة للإصابة بمرض السكر من النوع الثاني، والذي يمثل 90-95 % من حالات مرض السكر في العالم، كما يظهرون أن الأشخاص الذين يشربون أربعة أكواب أو أكثر من القهوة يوميًا يقل لديهم خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكر بنسبة 50%.



القهوة ما لها وما عليها

القهوة والسكتة الدماغية..

أظهرت نتائج دراسة استقصائية شملت أكثر من 83 ألف إمرأة على مدى سنوات عديدة، أن استهلاك القهوة قد يقلل بشكل طفيف من خطر الإصابة بالجلطة الدماغية بين النساء.

القهوة والسرطان..

يقدم استهلاك القهوة فوائد وقائية لسرطان الثدي بعد انقطاع الطمث، وارتبط استهلاك 4 فناجين يوميا من القهوة مع انخفاض بنسبة 10 % في خطر الإصابة بالسرطان ما بعد انقطاع الطمث.

رأى هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية فى الكافيين..

وفقًا للعلماء في هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية " "FDA ، يمكن أن يكون الكافيين جزءًا من نظام غذائي صحي لمعظم الناس، لكن الإفراط في تناول الكافيين قد يشكل خطراً على صحتك، اعتمادًا على عوامل مثل وزن الجسم، والأدوية التي قد تتناولها والحساسية الفردية، قد يختلف "الكثير" من شخص لآخر.



القهوة مفيدة ولكن تحتوى على الكافيين

بعض الأسئلة والأجوبة حول ما يتعلق بالكافيين.. 1.ما هي أنواع الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين؟

يمكن الحصول على الكافيين بشكل طبيعي في النباتات التي نستخدمها فى القهوة والشاي والشوكولاتة، تم العثور عليه أيضًا في بعض النباتات المستخدمة كمنكهات، يمكن أيضًا إضافة الكافيين كمكون للأطعمة والمشروبات.

2.كيف تعرف مقدار الكافيين الذي يحتويه الطعام أو المشروبات؟

توفر العديد من الأطعمة المعلبة، بما في ذلك المشروبات والمكملات الغذائية التي تحتوي على الكافيين، معلومات طوعية عن الملصق عن مقدار الكافيين الذي تحتويه، يجب على المستهلكين توخي الحذر عند تناول طعامًا مغلفًا جديدًا لأول مرة يحتوي على مادة الكافيين المضافة إذا لم يتم الإعلان عن كمية الكافيين في الغذاء.

هناك العديد من قواعد البيانات على الإنترنت التي توفر تقديرات لمحتوى الكافيين في بعض الأطعمة والمشروبات مثل القهوة والشاي، ومع ذلك يمكن أن تختلف الكمية في هذه المشروبات التي يتم تحضيرها اعتمادًا على عوامل مثل كيفية ومكان زراعة حبوب البن وأوراق الشاي ومعالجتها وكيفية تحضير المنتج كمشروب.



القهوة

علبة 12 أوقية من مشروب غازي تحتوي عادة على 30 إلى 40 ملليجرام من الكافيين، وكوب من الشاي الأخضر أو ​​الأسود 30-50 ملليجرام، وكوب من القهوة يحتوى على 80 إلى 100ملليجرام من الكافيين في علبة من مشروبات الطاقة يمكن أن يتراوح بين 40-250 ملج.

Advertisements



مشروبات الطاقة تحتوى على نسبة كبيرة من الكافيين

3. إذا كانت الملصقات على القهوة أو الشاي "منزوعة الكافيين"، فهل هذا يعني أنه لا يحتوي على مادة الكافيين؟

تحتوي القهوة والشاي منزوعة الكافيين على كمية أقل من الكافيين مقارنة بنظيراتها العادية، لكنها لا تزال تحتوي على بعض الكافيين، على سبيل المثال، عادةً ما تحتوي قهوة منزوعة الكافيين على 2-15 ملليجرام في كوب 8 القهوة، إذا كنت تتأثر بشكل كبير مع الكافيين بطريقة سلبية، فقد ترغب في تجنب هذه المشروبات تمامًا.



خطورة الكافيين الخام

4.كم كمية الكافيين التى يمكن إعتبارها كبيرة؟

بالنسبة للبالغين الأصحاء، استشهدت هيئة الأغذية والأدوية بـ 400 ملليجرام في اليوم، أي حوالي 4 أو 5 أكواب من القهوة، وكمية لا ترتبط عمومًا بتأثيرات سلبية خطيرة، ومع ذلك، هناك تباين كبير في مدى حساسية الأشخاص لآثار الكافيين ومدى سرعة التخلص منه.

تميل بعض الحالات إلى جعل الناس أكثر حساسية لتأثيرات الكافيين، وكذلك بعض الأدوية، بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت حامل أو تحاولين الحمل أو الرضاعة الطبيعية، أو تشعرين بالقلق إزاء دواء آخر ، يجب التحدث إلى الطبيب الخاص بك حول ما إذا كنت بحاجة إلى الحد من استهلاك الكافيين.

ولم تحدد هيئة الأغذية والأدوية مستوى للأطفال، لكن الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، لا تشجع على استهلاك الكافيين والمنشطات الأخرى للأطفال والمراهقين.



تناول القهوة ..ولكن باعتدال

5.كيف يمكنك معرفة ما إذا كنت قد استهلكت مادة الكافيين أكثر مما يمكنك تحمله؟

الإفراط في استهلاك الكافيين يمكن أن يسبب الأعراض التالية: القلق ، التوتر، سرعة ضربات القلب، اضطراب فى المعدة ، غثيان ،صداع الراس.

6. هل يشكل الكافيين خطرا على صحتك؟

تقدر هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) التأثيرات السامة، باستهلاك سريع يبلغ حوالي 1200 ملليجرام من الكافيين من الكافيين النقي أو الخام.

تمثل منتجات الكافيين النقية عالية التركيز تهديداً كبيراً للصحة العامة، وقد ساهمت في وفاة شخصين على الأقل في الولايات المتحدة في السنوات القليلة الماضية ،وقد اتخذت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية إجراءات لحماية المستهلكين من هذه المنتجات.



المشروبات الغازية تحتوى على الكافيين

تتكون هذه المنتجات، التي غالبًا ما تحمل علامة "المكملات الغذائية"، من مادة الكافيين النقية أو عالية التركيز في شكل مسحوق أو سائل، وغالبًا ما يتم تسويقها في عبوات كبيرة مع ما يصل إلى آلاف الوجبات لكل حاوية، مما يتطلب من المستهلك قياس مدى أمانها أو سميتها أو حتى مدى قدرتها على الوفاة من المنتجات السائبة.



الشاى يحتوى على نسبة قليلة من الكافيين ة

يزداد خطر تناول جرعة زائدة من الكافيين مع زيادة تركيز الكافيين في المنتج، مما يعني أن جرعات صغيرة من المنتج شديد التركيز قد تؤدي إلى آثار خطيرة. يمكن أن تحتوي ملعقة صغيرة واحدة فقط من الكافيين المجفف على نفس مقدار الكافيين الذي يحتوي على 28 كوبًا من القهوة، بينما يحتوي نصف كوب من منتج يحتوي على نسبة عالية من الكافيين السائل على ما يزيد عن 20 كوبًا من القهوة، هذه كميات سامة يمكن أن تكون لها عواقب صحية خطيرة، بما في ذلك الوفاة.