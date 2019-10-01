أحداث مشوّقة في فيلمين ومسلسل على OSNعِبر للأطفال وقضاء على الأشرار

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 04:37 مساءً - متعة المشاهدة في أفلام الأطفال الثلاثة، التي لا توصف، فهي تحكي قصص مغامرات بطولية، تعطي الأطفال عبراً في الحياة تتمحور حول التكاتف والتعاون للقضاء على أي عدو ينوي تعكير صفو سلام أبطال هذه الأفلام.



الفيلم الأول



كيف تروض تنينك: العالم الخفي؟



هو فيلم رسوم متحركة، ثلاثي الأبعاد من إنتاج شركة دريم ووركس أنيميشن، مقتبس من سلسلة كتاب من نفس الاسم، تأليف "كريسيدا كويل"، وهو الجزء الثالث والأخير من الثلاثية فالأول كان بعنوان: "كيف تروض تنينك 2010 والثاني: "كيف تروض تنينك 2014".



يحكي الفيلم قصة فتى مراهق اسمه "هيكاب"، (حازوقة" في النسخة العربية)، الذي أصبح زعيم قبيلته بعد وفاة والده في أحداث الجزء الثاني، حيث يحافظ على صداقته مع التنين "توثليس" (أبو سن في النسخة العربية)، ويحقق حلمه في بناء دراغون يوتوبيا (مدينة التنانين الفاضلة). التي تنعم بالسلام، لكن تصرّفه غير العقلاني بنظر صياد التنانين الشرير "جريميل"، يتسبب بالخطر، ويقع كل من التنين "توثليس" والفارس "هيكاب" في مأزق عند مواجهتهما له فيتزعزع حكم الأخير كزعيم للقرية، ويضطر هو و"توثليس"، لاتخاذ قرارات مستحيلة لإنقاذ نوعهم. والرحيل للعالم الخفي.

لكن ما يعكّر صفو قرارهما، هو مراوغات وأحلام التنين "أبو سن" التي تأخذه بعيداً إلى العالم الأسطوري الخفي.



الفيلم من إخراج وتأليف دين ديبلوس، ويقوم بالأداء الصوتي للشخصيات مجموعة من النجوم على رأسهم النجمة كيت بلانشيت، والنجم كيت هارينغتون وجيرارد بتلر، جونا هيل كريستين ويج.



يمكنك مشاهدة كيف تروض تنينك: العالم الخفي؟ على قناة OSN Movies Disney







الفيلم الثاني



دامبو



الفيلم إعادة إنتاج بتقنية المحاكاة الحركية للقصة الكلاسيكية (دامبو) من إنتاج 1941. يحكي قصة "هولت فارير"، وهو نجم سيرك سابق، تنقلب حياته رأساً على عقب بعدما يعود من الحرب. ثم يقوم مالك السيرك "ماكس ميديسي"، بانتقاء "هولت" لرعاية فيل حديث الولادة ضخم الأذنين بشكل مبالغ فيه لدرجة تجعله أضحوكة المشاهدين. وبينما يتأثر ربح السيرك بقصة أذني دامبو، يكتشف "هولت" أن دامبو لديه القدرة على الطيران؛ وهو الأمر الذي يتغير بعده كل شيء

الفيلم من إخراج "تيم بيرتون"، وحوار "إهرين كروجر" ومن بطولة إيفا جرين بدور "كوليت مارشانت"، مايكل كيتون بدور "فانديمير"، وكولن فاريل بدور "هولت فارير".



يمكنك مشاهدة دامبو على قناة OSN Movies Disney يوم الجمعة بتاريخ 15 نوفمبر 2019 الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية.



المسلسل الثالث

البطل الكبير 6



هو مسلسل تلفزيوني، كوميدي خارق من الرسوم المتحركة، أنتجته Disney Television ،

تستند السلسلة إلى فيلم Big Hero 6 لعام 2014 من ديزني، السلسلة عبارة عن تتمة لأنها تكمّل أحداث الفيلم وتستخدم الرسوم المتحركة التقليدية المرسومة باليد.

في المسلسل تستمر مغامرات عبقرية وتكنولوجية مع الفتى المراهق البالغ من العمر 14 عامًا Hiro Hamada والروبوت الحنون المتواضع Baymax الذي ابتكره شقيقه الراحل Tadashi هذه المغامرات يشارك فيها جنباً إلى جنب مع أصدقائه واسابي وهوني ليمون و Go Go وفريد، فإنهم يشكلون فريق البطل الخارق Big Hero 6 ويبدأون في مغامرات عالية التقنية، لأنهم يحمون مدينتهم من مجموعة من الأشرار، يواجه Hiro أيضًا تحديات تحديات في حياته اليومية الاجتماعية، بما في ذلك عمله الأكاديمي بصفته المعجزة الجديدة في معهد San Fransokyo للتكنولوجيا (SFIT).



يجد المسلسل فريق Big Hero 6 يرتدون بدلات فخمة مطورة حيث يواجهون مجموعة متنوعة من الأشرار المبتكرة والوحوش ذات الهندسة الدقيقة والروبوتات عالية التقنية.

المسلسل من إخراج دون هال، وسيناريو دان غيرسون، روبرت إل. بايرد،

ومن تمثيل: ريان بوتر (هيرو)، سكوت أدسيت (بايماكس)، جيمي تشونغ (جو جو)، جينيسيس رودريغيز (هوني ليمون)، مايا رودولف (عمة كاس).



يمكنك مشاهدة البطل الكبير 6 على قناة OSN Movies Disney .





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