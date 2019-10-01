إنفوجراف.. أطعمة تحمي من سرطان الثدي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يلعب النظام الغذائي دورا أساسيا في الإصابة بالسرطان، نتيجة الإفراط في تناول الأطعمة عالية الدهون والسكريات والمقليات والمشروبات الغازية، لذا حدد الأطباء مجموعة من الأطعمة المفيدة التي تحمي من الإصابة بسرطان الثدي وتمنع انتشاره.

ويخصص شهر أكتوبر/تشرين الأول من كل عام للتوعية بسرطان الثدي؛ انطلاقا من مبادرة دولية للتوعية بالمرض الذي يفتك بأكثر من نصف مليون شخص سنويا، وفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية.

سرطان الثدي الأكثر شيوعا بين النساء عبارة عن انقسام خلايا أنسجة الثدي ونموها دون الخضوع لأنظمة التحكم الطبيعية في الجسم، وقد تغزو هذه الخلايا النسيج المحيط بالثدي، كما يمكن أن تنتقل لأجزاء الجسم عن طريق الدم أو الجهاز الليمفاوي إذا لم تعالج.

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تتمثل أعراض المرض في وجود كتل أو أورام بالثدي، أو تورم الغدد الموجودة تحت الإبط، أو كبر حجم الثدي.

ولتغيير نمط غذائك، يوضح الإنفوجراف التالي أهم الأطعمة التي تحمي من سرطان الثدي.



