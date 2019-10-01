شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة للتبرز بطريقة صحيحة: قد يبدو أمرًا مضحكًا لكن ليس تافهًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«إذا كنت تقرأ هذا المقال وأنت جالس على المرحاض واستغرق الأمر وقتًا طويلاً، فربما يجب عليك التفكير فيما إذا كنت تتبنى أفضل وضعية للجلوس لإنجاز المهمة.. قد يبدو الموضوع مضحكا لكنه ليس تافها».. هكذا بدأت بي بي سي تقريراً لها عن الوضع المثالي للتبرز والطريقة الصحيحة التي تقلل مشاكل متعددة، وأيهما أفضل التبرز بوضع القرفصاء أم الجلوس على المرحاض.

وقد رصد فريق من الأطباء الأوروبيين العاملين في المناطق الريفية في أفريقيا، في منتصف القرن العشرين، وجود عدد ضئيل للغاية من مشاكل الجهاز الهضمي بين السكان المحليين.

كما جرى رصد نفس الأمر في العديد من الدول النامية الأخرى في جميع أنحاء العالم، واعتقدوا أن الأمر لا يرجع ببساطة إلى الاختلافات في النظام الغذائي، بل يتعلق بالوقت الذي يقضيه الأشخاص في التبرز، والأهم من ذلك، الوضع الذي اتخذوه لعمل ذلك.

يعتبر خبراء الصحة أنه في العديد من الدول النامية الذي يتبنى فيها البعض وضع جلوس القرفصاء من أجل التبرز، فإن الوقت لا يتجاوز 51 ثانية فقط، يعد صحيا أكثر.

ويجعل الجلوس على المرحاض قناة الشرج لدينا تتخذ زاوية 90 درجة، الأمر الذي يجعل عضلات قاع الحوض تضغط على القولون.

لهذا السبب يجد بعضنا صعوبة أثناء التبرز وهو جالس على المرحاض، وتوجد علاقة بين صعوبة التبرز والإصابة بالبواسير والإغماء وحتى السكتات الدماغية، أي أن التبرز بوضع القرفصاء أفضل.

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ولكن ماهي الفوائد وراء ذلك، يجعل القضاء أسرع وأسهل وأكثر اكتمالا، يحمي الأعصاب التي تتحكم في البروستاتا والمثانة والرحم من أن تصبح ممتدة ومتضررة، يستخدم الفخذين لدعم القولون ومنع الإجهاد، فالإجهاد المزمن على المرحاض يمكن أن يسبب العديد من المشاكل، وبالنسبة للحوامل، يتجنب القرفصاء الضغط على الرحم عند استخدام المرحاض.

في المقابل يعاني الكثيرون من الصعوبات أثناء عملية التبرز، تظهر في شكل جزئي على الأسنان وتضخم الأوردة مع تسارع نبضات القلب، ربما بسبب الإمساك أو سوء الهضم أو مشاكل معوية أخرى.

بيد أن العديد من الخبراء ينحون باللائمة على وضعية الجلوس على المراحيض الأوروبية التقليدية.

ووصف ألكسندر كيرا، الأستاذ بجامعة كورنيل، في منتصف ستينيات القرن الماضي، مرحاض الجلوس بأنه «أكثر العناصر غير المناسبة على الإطلاق».

كما اعتقد الطبيب الشخصي للمغني إلفيس بريسلي أن النوبة القلبية التي أودت بحياة «ملك الروك أند رول» كانت ناجمة عن الإجهاد أثناء عملية طرد براز صلب من القولون المسدود.

وختم تقرير «بي بي سي»، بتقديم نصيحة للتبرز بالطريقة السليمة وهي كل ما عليك فعله هو رفع ركبتيك من زاوية 90 إلى 35 درجة.

هذا من شأنه أن يساعدك على إرخاء الأمعاء، وتخفيف الاختناق عند المنحنى حيث يلتقي القولون المستقيم.