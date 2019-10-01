شكرا لقرائتكم خبر عن استئصال الرحم وتأثيره على زيادة الوزن.. الدكتورة دعاء سهيل توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجه المرأة التى استئصلت رحمها مشكلة فى اضطراب الهرمونات ما يتسبب فى عدم قدرتها على إنقاص وزنها بسهولة، حيث يتم إنقاص وزنها ببطء شديد.

الدكتورة دعاء سهيل استشارى التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، وأول من أسس فكرة التخسيس أون لاين، توضح فى التقرير التالى أسباب نزول الوزن بصعوبة للمرأة التى استأصلت الرحم وطرق التغلب على تلك المشكلة.

وفى بداية حديثها لـ"الخليج 365" أوضحت الدكتورة دعاء سهيل أسباب حدوث تلك المشكلة قائلة: ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا ثلاثة أجهزة فى جسم الإنسان مسئولين على زيادة الحرق فى الجسم هما الغدة الدرقية والرحم والمرارة وإذا تضرر أحدهما تضرر الحرق فى الجسم.



3 اسباب زيادة الوزن بعد استئصال الرحم

ولفتت إلى أن الغدة الدرقية التى تتواجد فى عنق الرقبة، وهى تفرز الهرمون القادر على حرق السعرات إن لم تقم بإفراز هذا الهرمون، أصيب الجسم بزيادة الوزن لأن الحرق انخفض، وأنا فى الحقيقة ضد الأنظمة المعتادة التى يعطيها طبيب التغذية للمريض دون معرفة احتياجاته والحالة المرضية له، لأنه من الممكن ألا يناسب هذا النظام مريض الغدة الدرقية أو امرأة قامت باستئصال الرحم.

وأكدت أن المرأة التى استأصلت رحمها يتضرر الحرق والأيض في جسمها لذا هي تحتاج لكورس علاجي يحتوي على مجموعة من الحوارق، فعشب الراسبيري لا ينمو في مصر، لكن لدينا خلاصته، فهو خلاصة من 40 ثمرة راسبيرى " توت"، وأيضا هناك خلاصة الجرسينيا، وهو عشب مانع للشهية، فالجرسينيا هى خلاصة HCA، الذى يهاجم فى الجسم الإنزيم المسئول عن الدهون، وبالتالى هذه الحوارق قادرة على تفتيت الخلايا الدهنية الموجودة فى الجسم ذات العمر الطويل، وقللت الشهية، مع تنشيط عملية الأيض والحرق فى جسم المريض.



3 محتويات لكورس التخسيس بعد استئصال الرحم

وأشارت عندما تتقدم المرأة فى العمر من 30 إلى 40 عاماً، تفقد القدرة على حرق 500 سعر حرارى، لأنها مع كل عام تفقد القدرة على حرق 50 سعرا حراريا، فعندما تصل إلى الإربعين تكون فقدت القدرة على حرق 500 سعر، وتصبح المرأة أكثر ضرراً مع انقطاع الدورة الشهرية، أو استئصال الرحم وبالتالى يزيد وزنها كثيرا حول البطن و الخصر، لذا لابد أن أعطى لها مادة فعالة من أوراق اللوتس والكريز، الكروميوم، خلاصة منها، كل هذا يعمل على نحت القوام، فوجود الدهون فى مكان دون الآخر يعنى أن لدى دهون ثلاثية، فلابد أن أحولها إلى دهون أحادية وثنائية، حتى يسهل نزولها.

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