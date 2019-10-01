شكرا لقرائتكم خبر عن قدم لهم الحب والرعاية في يومهم العالمي..أبرز الأمراض التى تصيب كبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل العالم اليوم باليوم العالمى للمسنين، الذى يوافق 1 أكتوبر من كل عام، وبهذه المناسبة نقدم أبرز الأمراض التى تصيب كبار السن مع التقدم فى العمر، وفقاً لموقع Very well Health.

الأمراض المرتبطة بالعمر هي الأمراض والظروف التي تحدث بشكل متكررعند الأشخاص مع تقدمهم في العمر، مما يعني أن العمر عامل خطرمهم للإصابة بهذه الأمراض.



امراض تصيب كبار السن

أبرز الأمراض التى تصيب كبار السنأمراض القلب والأوعية الدموية أمراض القلب من الأسباب الرئيسية للوفاة في العديد من البلدان، والشكل الأكثر شيوعًا هو مرض الشريان التاجي، والذي يتضمن ضيق أو انسداد في الشرايين الرئيسية التي تزود القلب بالدم، وهو من أكثر الأمراض التى تصيب كبار السن ويمكن أن يتطور ليتسبب فى نوبات قلبية. السكتة الدماغية

تحدث السكتة الدماغية عندما يتوقف الدم عن التدفق في منطقة واحدة من الدماغ بسبب اضطراب في إحدى الأوعية الدموية، إنه أمر خطير للغاية لأن خلايا الدماغ المحرومة من الأكسجين في الدم تبدأ في الموت بسرعة كبيرة.

ويمكن أن تسبب السكتات الدماغية الوفاة أو العجز الخطير، اعتمادًا على موقع وشدة الانسداد أو التمزق.

ارتفاع ضغط الدم

ضغط الدم هو القوة التي يمارسها الدم على جدران الشرايين بينما يضخ قلبك وتكون أقل عند النوم أو في حالة الراحة، وأعلى عندما تشعر بالإجهاد، وعلى الرغم من أنها تميل إلى الارتفاع عمومًا مع تقدم العمر، ويمكن لضغط الدم المرتفع المزمن أن يسبب مشاكل خطيرة للقلب والأوعية الدموية والكلى والأنظمة الأخرى في الجسم.

السرطان

التقدم فى العمر أحد أهم عوامل الخطر للعديد من أنواع السرطان، وفقا لجمعية السرطان الأمريكية ، يتم تشخيص 77 ٪ من جميع أنواع السرطان لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 وفي كندا يمثل السرطان السبب الرئيسي للوفاة لكل من الرجال والنساء.

هناك عدة أنواع من السرطان أكثر شيوعًا مع تقدمنا ​​في العمر، بما في ذلك الجلد والثدي والرئة والقولون والمستقيم والبروستاتا والمثانة وسرطان الغدد الليمفاوية وسرطانات المعدة.

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كبار السن

مرض السكرى من النوع الثانى

من أكثرالأمراض التى تصيب كبار السن، وهو ما قد يؤدي إلى مشاكل خطيرة إذا لم يتم تنظيمه مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية وتلف الأعصاب وفشل الكلى وتأثر الشبكية .

الشلل الرعاش

تبدأ ثلاثة أرباع جميع حالات مرض الشلل الرعاش بعد سن الستين، رغم أن العمر عامل خطر واحد فقط، والرجال هم أكثر عرضة من النساء للإصابة بالشلل الرعاش وكذلك الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للمرض أو أولئك الذين تعرضوا لبعض السموم الكيميائية وإصابات الرأس.

الخرف (بما في ذلك مرض الزهايمر)

حالة تصيب كبار السن وتتسم بفقدان وظائف المخ، فقدان الذاكرة، تغير المزاج، الارتباك، صعوبة التواصل أو سوء التقدير.

ومرض الزهايمر هو السبب الأكثر شيوعًا للخرف، ولكن هناك عددًا من الأسباب الأخرى ، بما في ذلك الخرف الوعائي (بسبب ضعف تدفق الدم إلى الدماغ)، ومرض هنتنجتون، والخرف المرتبط بمرض الشلل الرعاش، و بينما تزداد نسبة الإصابة بالخرف مع تقدم العمر، إلا أنه لا يعتبر جزءًا طبيعيًا من عملية الشيخوخة.

مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)

تتميز الحالة بانخفاض تدفق الهواء داخل وخارج الرئتين، وذلك بفضل الالتهاب في الشعب الهوائية، وسماكة بطانة الرئتين، والإفراط في إنتاج المخاط في أنابيب الهواء، وهي من الأمراض الشائعة بين كبار السن.

التهاب المفاصل التنكسى

أكثر أشكال التهاب المفاصل شيوعًا، ويحدث بشكل أكثر انتشاراً مع التقدم فى السن.ومن أعراض التهاب المفاصل التورم والألم في المفاصل، يمكن تخفيف حدته بالأدوية المضادة للألم أو المضادة للالتهابات، وكذلك من خلال تعديلات نمط الحياة مثل فقدان الوزن ، وممارسة الرياضة ، والعلاج الطبيعي.

هشاشة العظاممع تقدم العمر يحدث فقدان كتلة العظام، مما يؤدي إلى ترقق العظام وضعفها، وفقًا للمعاهد القومية للصحة بالولايات المتحدة ، فإن ما يصل إلى نصف جميع النساء فوق سن الخمسين - وربع الرجال في هذه الفئة العمرية - سوف يحدث لهم الكسور بسبب هشاشة العظام.