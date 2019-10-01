شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. ابتكار دم صناعى يمكن نقله إلى أى فصيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور فريق من العلماء دمًا اصطناعيًا في المختبر يقولون إنه يمكن نقله إلى المرضى بغض النظر عن فصيلة دمهم.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ابتكر فريق من الخبراء اليابانيين "الدم" الكامل بخلايا الدم الحمراء، التي تحمل الأكسجين والصفائح الدموية ، والتي تؤدي إلى تجلط الدم عندما يتم قطع الجلد.



دم صناعى

وعند اختباره على 10 أرانب بفقدان الدم الشديد ، نجا ستة منهم.

ويعتقد العلماء أن اختراعهم يمكن أن ينقذ أولئك الذين يمكن أن يموتوا فوراً عن طريق تمكين المصابين من أن يعالجوا فورًا في مكان الحادث، وغالبًا ما يضطر المرضى إلى الذهاب إلى المستشفى حيث يكتشف الأطباء فصيلة دمهم قبل نقل الدم.

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وقال مؤلف الدراسة الدكتور مانابو كينوشيتا "سوف يكون الدم الاصطناعي قادراً على إنقاذ حياة الأشخاص الذين لم يتمكنوا من إنقاذهم".

وقد أنشأ العلماء "دم" حيث يتم تخزين الصفائح الدموية وخلايا الدم الحمراء في أكياس مجهرية تسمى الجسيمات الشحمية داخل السائل، ويقال إنه يمكن تخزينه في درجات حرارة طبيعية لأكثر من عام.

وتبقى الصفائح الدموية في دم المتبرع لمدة أربعة أيام فقط، وتبدأ خلايا الدم الحمراء في الدوران عند 20 يومًا، وعندما تم اختبار الدم الاصطناعي على الأرانب ، لم يتم الإبلاغ عن أي آثار جانبية ، مثل التجلط.