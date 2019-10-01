شكرا لقرائتكم خبر عن القهوة مش دايماً مضرة.. 10 فوائد لها اعرفها فى يومها العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل العالم اليوم باليوم العالمى للقهوة فى 1 أكتوبر من كل عام، وهى من أفضل المشروبات المنبهة التى لها فوائد صحية عديدة، ووفقاً للأبحاث فإن القهوة تنبه الذهن وتعمل على انخفاض خطر الإصابة بسرطان الكبد والسكري من النوع الثانى وفشل القلب، ووفقاً لموقع medicalnewstoday نقدم لكم أبرز فوائد القهوة.

وتحتوي القهوة على عدد من العناصر الغذائية المفيدة، بما في ذلك الريبوفلافين (فيتامين ب -2) والنياسين (فيتامين ب -3) والمغنيسيوم والبوتاسيوم ومركبات فينولية مختلفة أو مضادات الأكسدة.



فوائد القهوة

فوائد القهوة

تشمل الفوائد الصحية المحتملة المرتبطة بشرب القهوة ما يلي:

الوقاية من السكري

القهوة قد تساعد في منع مرض السكري من النوع الثانى، وفي عام 2014، وجد الباحثون الذين قاموا بجمع بيانات عن أكثر من 48 ألف شخص أن أولئك الذين زادوا من استهلاكهم لتناول القهوة بنسبة كوب واحد على الأقل يوميًا على مدار 4 سنوات كانوا أقل عرضة بنسبة 11٪ لمرض السكري من النوع الثانى مقارنةً بالذين لم يزيدوا من تناولهم.

الوقاية من الشلل الرعاش

أظهرت دراسات مختلفة أن الكافيين الموجود في القهوة والعديد من المشروبات الأخرى، قد يساعد في الحماية من مرض باركنسون أو الشلل الرعاش، بالإضافة إلى ذلك ، قد يساعد الكافيين الموجود في القهوة على التحكم في حركة الأشخاص المصابين بالشلل الرعاش ، وفقاً لدراسة أجريت عام 2012.

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تشير نتائج إحدى الدراسات لعام 2017 إلى وجود صلة بين استهلاك القهوة وانخفاض خطر الإصابة بمرض الشلل الرعاش، حتى بين الأشخاص الذين يدخنون، وقد وجد هذا الفريق أيضًا أن الأشخاص الذين يشربون القهوة قد يكونون أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب والحالات المعرفية مثل الزهايمر.

الوقاية من سرطان الكبد

وجد باحثون إيطاليون أن استهلاك القهوة يقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد بحوالي 40 ٪، تشير بعض النتائج إلى أن الأشخاص الذين يشربون ثلاثة أكواب يوميًا قد يكون لديهم خطر أقل بنسبة 50٪، وأيضا ، خلصت دراسة أخرى أن "تناول القهوة ربما يقلل من خطر الاصابة بسرطان الكبد.



القهوة

تقلل خطر الإصابة بأمراض الكبد الأخرى

كشفت دراسة أجريت عام 2017 أن تناول أي نوع من القهوة يبدو أنه يقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد وأمراض الكبد الدهنية وتليف الكبد.

أيضا ، اقترحت إحدى الدراسات لعام 2014 وجود صلة بين استهلاك القهوة وانخفاض خطر الوفاة بسبب تليف الكبد غير الفيروسي، واقترح الباحثون أن شرب فنجانين أو أكثر من القهوة يوميًا قد يقلل من خطر الإصابة بنسبة 66٪.

تحسين صحة القلب

خلصت إحدى الدراسات التي أجريت في عام 2012 إلى أن تناول القهوة باعتدال قد يحمي من فشل القلب، كما أن الأشخاص الذين شربوا كميات معتدلة من القهوة يوميًا كانوا أقل عرضةً لخطر الإصابة بفشل القلب بنسبة 11٪ مقارنةً بمن لم يفعلوا ذلك.