شكرا لقرائتكم خبر عن هذا المرض يجعلك تنام وعينيك مفتوحة.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربما هذه هى المرة الأولى التى تسمع فيها عن مرض يجعل عينيك مفتوحة دائماً حتى وأنت نائم، وهو مرض "لاغوفثالموس"، ربما لا تدرك أنك تنام وعيونك مفتوحة، ومع ذلك ، فهذه حالة طبية يجب أن تحصل على العلاج لها في أسرع وقت ممكن، حيث قد تؤدي إلى العديد من المضاعفات الخطيرة إذا تركت دون علاج.

وفقاً لموقع "Science" فإن اللاغثالموس حالة طبية لا يستطيع الأشخاص أن يغلقوا جفونهم جزئيًا أو كليًا - فلا يحصلون أيضًا على بيانات بصرية أثناء النوم ، رغم أن عيونهم مفتوحة.

يقوم الدماغ بتفريغ المدخلات الحسية البسيطة من الأعضاء عندما ننام وهو يفعل نفس الشيء للأشخاص الذين ينامون بعيونهم مفتوحة، لكن هؤلاء الناس لا يعرفون أنهم ينامون وعيونهم مفتوحة.



النوم بعيون مفتوحة

اعراض مرض لاغوفثالموس

تتعرض أعين الشخص المصاب باللاغثالموس لضغط دائم، حيث لا تحصل على الراحة المطلوبة، وتجف القرنية تمامًا، أو قد يستيقظ الشخص برؤية ضبابية، وإذا كان الشخص يعاني من الجفاف والحكة والالتهابات والالتهابات المتكررة بعد الاستيقاظ، فهناك احتمال كبير أن يكون لديه نوع من الاضطراب المرتبط بالعين.

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إذا لم تحصل على قسط كافٍ من النوم، فقد تلاحظ أيضًا هذه الأعراض، وإذا استمرت الأعراض يجب أن تذهب للطبيب.

علاج مرض لاغوفثالموس

هذا المرض شائع جدا ويمكن أن يكون العلاج بسيطًا مثل ارتداء قناع العين أثناء النوم، ولكن يمكن أن يصل فى الحالات الشديدة إلى العمليات الجراحية فى الجفون.

يعتمد العلاج إلى حد كبير على مدى وشدة الحالة، وهناك أيضًا علاجات مؤقتة، مثل استخدام مراهم للعين أو قطرات الدموع الاصطناعية لمنع القرنية من فقد رطوبتها.