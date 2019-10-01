معقم الأيدي قنبلة موقوتة تهدد صحتك!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مع ارتفاع حدة التلوث وانتشار الأمراض الفيروسية، تحرص العديد من السيدات على وجود معقم للأيدي معهن أينما ذهبن، لكن هل هذه المنتجات آمنة صحيًا وتمنع الأمراض؟

طبقًا لما نشرته الصحيفة الطبية "ميديكال ديلي"، فإن المعقمات التي تدعي القضاء على 99.9% من الجراثيم ليست آمنة على الصحة، وتسبب العديد من الأمراض وحالات الاعتلال الصحي.

هناك عدة حقائق يجب أن تكوني على علم بها عند استخدامك معقم الأيدي؛ إذ تحتوي هذه المعقمات على كحول نشط للقضاء على الجراثيم الذي يؤدي إلى حدوث جفاف شديد للجلد، فضلًا عن أن تركيز الكحول في منتجات التعقيم تفوق نسبة 60% وهي نسبة كبيرة وخطيرة على الصحة.

Advertisements

هناك بعض الأنواع من منتجات تعقيم الأيدي تحتوي على التريكلوسان بدلًا من الكحول، حيث لا يتوقف ضرره على تطوير المقاومة البكتيرية فحسب، بل ويزيد أيضًا من نسبة الفينول، وهي مادة كيميائية تسبب اضطرابات الغدد الصماء والتي يمكن أن تؤثر على الصحة، كما أنه عنصر نشط في المبيدات ويتسبب في تكوين البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

وتعدُّ منتجات تعقيم الأيدي سامة للأطفال وللكبار، وتستطيع قراءة ذلك؛ إذ إنه مكتوب بخط دقيق على تلك المنتجات حيث تحتوي على كلوريد البنزالكونيوم الذي يلحق الضرر الشديد بخلايا الجلد والبشرة تمامًا كما تفعل الميكروبات والجراثيم ويؤدي إلى زيادة حدة ردود الفعل التحسسية لدى الاشخاص.

لذلك يؤيد الأطباء وخبراء البشرة تعقيم الأيدي باستخدام الصابون العادي والماء الدافئ لتجنب كل هذه العواقب الصحية الخطيرة.