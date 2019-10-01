شكرا لقرائتكم خبر عن سترة ذكية جديدة يمكنها الرد على المكالمات والتقاط صور سيلفي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت شركتي «جوجل» و«ليفايس» لصناعة الملابس إطلاق سترة جينز جديدة مليئة بالتكنولوجيا أطلق عليها «جاكيت تراكر».

وفي تقرير لموقع «mashable»، فإن السترة تعتمد في تقنيتها الأساسية على البلوتوث، حيث يتم تثبيت هذه التقنية في الكفة اليسرى للجاكيت والتي تعمل باللمس حتى تتمكن من التحكم في الموسيقى وعدد قليل من التطبيقات الأخرى.

Advertisements

سترة يمكنها الرد على المكالمات

وأكد التقرير أن هذه التقنية توجد داخل طرف الكم ويمكن الإحساس بها دون رؤيتها بشكل واضح، وعلى الرغم من ذلك فهي مازالت قابلة للغسل.

يكون للسترة الجديدة القدرة على التحكم في الموسيقى والرد على المكالمات، يمكنك أيضا استخدام الإيماءات لالتقاط صورة شخصية لهاتفك أو تشغيل مساعد جوجل أو الحصول على نظرة عامة على يومك استنادا إلى التقويم وظروف حركة المرور الحالية.

هناك أيضا ميزة جديدة «دائما معا» يمكنها إرسال تنبيه إليك إذا انفصلت عن هاتفك أثناء ارتداء السترة.

السترة نفسها متوفرة الآن بأحجام عدة وللرجال والنساء أيضا، والسعر قريب جدا من أسعار السترات العادية، حيث يبدأ سعر السترة العادية من 198 دولارا، بينما يبلغ سعر السترة التقنية حوالي 248 دولارا، وهو أقل كثيرا من سعر السترة التقنية القديمة الذي كان يبدأ من 350 دولارا.