تعرف علي 5 سلوكيات تسمم العلاقة الزوجية

يمارس بعض الأزواج في الكثير من الأحيان عادات وتصرفات تلقائية دون أن يعلموا بأن هذه السلوكيات خاطئة، وأنها قد تنعكس سلباً على مسيرة حياتهم الزوجية.

وللحفاظ على استقرار الحياة الزوجية، أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا أونلاين 5 عادات تلقائية خاطئة يجب تجنبها، على النحو التالي:

１- السلوك العدواني السلبي

يمارس الكثير من الأزواج سلوكاً عدوانياً سلبياً دون أن يعلموا بتأثيراته السلبية. على سبيل المثال، لنفترض أن الشخص غاضب من شريكه، وبدلاً من إخبار الشريك بالسبب وراء عدم رضاه، يبدأ في الإعراض عنه، الأمر الذي يؤدي إلى إرباك الشريك أكثر. مثل هذا السلوك يعكس نقص التواصل بين الزوجين، ولا يمكن لأي علاقة أن تكون سليمة دون تواصل جيد.

２- إلقاء اللوم

لا أحد منا لا يرتكب أخطاء، لذا تجنب إلقاء اللوم على شريكك وتحميله المسؤولية كاملة عن أي شيء يحدث بينكما. عوضاً عن ذلك حاول أن تساعده في تخطي أخطائه بأسلوب إيجابي بعيداً عن اللوم والنقد اللاذع.

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３- الغيرة

الشعور بالغيرة لأسباب تافهة مثل تحدث الشريك مع زملاء العمل من الجنس الآخر، يمكن أن يكون علامة على انعدام الشعور بالأمان لديك، وقد تؤدي الغيرة المفرطة إلى تحولك إلى شخص مسيطر يضيق الخناق على نصفه الآخر.

４- الهروب من المشكلات

قد يلجأ الكثير من الأزواج إلى التهرب من المشكلات عوضاً عن حلها، وهذا يؤدي إلى تفاقم المشاكل وتراكمها، حتى تصل إلى مرحلة يصبح إيجاد حلول لها أمر أشبه بالمستحيل. لذا عوضاً عن الهروب من المشكلة، قم بحلها، كي لا تتراكم مع غيرها من المشكلات وتؤثر بشكل كارثي على حياتك الزوجية.

５- لعب دور الضحية

في علاقة تشاركية مثل العلاقة الزوجية، يمثل لعب دور الضحية أمراً في غاية الخطورة، لأنه يدفع الشريك للابتعاد عنك، وعدم التعاطف معك، ويظهرك في موقف ضعيف أمامه.

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