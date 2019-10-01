20-02-2020 أفضل يوم للزواج تعرف على السبب

كشفت عالمة تنجيم عن أن الموعد المثالي للزواج في عام 2020 هو 20 فبراير، موضحة كيف يحدد علم الأعداد والتنجيم هذا اليوم المثالي.

وتقول الكاتبة الفلكية والمؤلفة كارولين فولكنر إنه في مصطلحات الأعداد، يشير الرقم 2 إلى العزم والقوة، بينما في علم التنجيم، يحكم كوكب الزهرة الرقم 2.

وفقًا لكارولين، يشير 20/2/2020 إلى "الالتزام والاستقرار العاطفي والوفاء بالعقود المقدسة، وهو أيضاً تاريخ تكون فيه كواكب زحل والمشتري وبلوتو والمريخ والقمر كلها في نفس العلامة.

وجاءت النتائج في الوقت الذي أعلنت فيه مارشا آن براون، مديرة حفلات الزفاف والرومانسية في ساندلز ريزورتس، عن وجود طلب كبير لحفلات الزفاف التي يتم ترتيبها لعام 2020، مع اختيار الأزواج لهذا لتاريخ كعامل رئيسي في التخطيط لحفل الزفاف.

وفي حديثها إلى صحيفة ديلي ميل قالت كارولين "تعود ممارسة علم التنجيم إلى قرون، لكن ازداد اهتمام الكثير من الشباب بهذا العلم خلال السنوات الأخيرة".

Advertisements

وأضافت "علم التنجيم والأعداد وراء التاريخ 20/2/20 مثير للاهتمام - في علم الأعداد يدل الرقم 2 على المرأة الأنيقة والقوية، التي تحني رأسها بتواضع، ومع ذلك لديها عزم وقوة لا مثيل لهما.

وفي علم التنجيم، يصنف الرقم 2 بيت برج الثور، وكعلامة ، يحكمه برج الزهرة الذي يمثل الصبر والمثابرة والتفاني والإخلاص، والعمل الجاد لبناء علاقة دائمة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

قد يهمك أيضاً :

تعرف على تصرفات للأزواج تزعج الزوجات