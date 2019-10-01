نصائح للتقليل من تلف الشعر عند استخدام المسبّل الحراري

تواجه معظم الفتيات مشكلة تلف الشعر بسبب استخدام آلة تسبيل الشعر الحرارية بشكل شبه يومي، مما يدفعهن للبحث عن حلول لاستعادة صحة شعرهن.

وللتخفيف من الأضرار الجسيمة التي قد تلحقها آلة تسبيل الشعر الحرارية، أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا النصائح التالية:

１- استخدام مواد واقية ضد الحرارة

قبل أن تستخدمي آلة تسبيل الشعر الحرارية، عليك توفير بعض الحماية للشعر، عبر استخدام رذاذٍ أو مصلٍ واق من الحرارة، ليعمل كحاجز ضد التلف والحفاظ على لون الشعر. إضافة إلى أن واقيات الحرارة تعطي لمعاناً مميزاً للشعر.

２- استخدام آلة تسبيل قابلة لتعديل درجة الحرارة

في حين أن هنالك الكثير من آلات تسبيل الشعر الحرارية ومجففات الشعر المتوفرة في السوق بأسعار مناسبة، فكري في دفع المزيد من المال للحصول على آلة تحتوي على ألواح خزفية، وآلية لتعديل درجة الحرارة لأنها أقل ضرراً للشعر.



３- لا تكوي شعرك مرتين في نفس المنطقة

تميل النساء عادة إلى استخدام المكواة عدة مرات على قسم واحد من الشعر، وهذا أمر ضار جداً. بدلاً من ذلك ما عليك سوى القيام بحركة سريعة واحدة لكل خصلة من الشعر لتجنب إلحاق الضرر بشعرك.

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４- علاج تلف الشعر بانتظام

بالنظر إلى أنه يتم تصفيف شعرك في كثير من الأحيان باستخدام أدوات تصفيف الشعر، فمن الطبيعي أن يكون هناك بعض الضرر، لذا لا بد من معالجة شعرك في صالون التجميل مرة واحدة كل شهر.

５- التقليل من استخدام آلة تسبيل الشعر الحرارية

حاولي التقليل من عدد المرات التي تستخدمين فيها آلة تسبيل الشعر الحرارية قدر المستطاع، واقتصري على استخدامها عند الضرورة. تجنبي استخدامها أيضاً بعد غسل شعرك مباشرة لأنها تلحق المزيد من الضرر به.

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