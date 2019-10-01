دراسة استرالية تؤكد تناول الكثير من الألياف يحميك من تسمم الحمل

صحة الأمعاء من العوامل الهامة لحمل صحي، وتحديداً للوقاية من تسمم الحمل، وهو حالة يرتفع فيها ضغط الدم لدى الحامل، وتزداد نسبة البروتين في البول، مع تورّم الجسم. وتلعب بكتريا الأمعاء دوراً هاماً في هضم الألياف، التي يحتاجها جسم وأنت حامل للوقاية من تسمم الحمل.

الوزن الزائد وارتفاع ضغط الدم من العوامل التي ترتبط بتسمم الحمل

وقد أظهرت نتائج دراسة استرالية أجريت في جامعة سيدني أن تناول المزيد من الألياف يلعب دوراً هاماً في الوقاية من تسمم الحمل، وزيادة الوزن المفرطة، وهي أحد الأعراض التي تصاحب المشكلة.

ولزيادة البكتريا الصديقة في الأمعاء التي تساعد على الهضم تناولي اللبن (الزبادي) والأرضي شوكي (الخرشوف).

وتتوفر الألياف في الخضروات والفواكه والبقول والمكسرات. وتحتاج الحامل ما بين 25 و30 غراماً من الألياف كل يوم. كما تساعد الألياف على تسهيل افخراج وتفادي الإمساك.

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