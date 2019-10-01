شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أشياء يمكن أن تسمم غذائك وتصيبك بالأمراض..منهم القلي العميق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجد حاليا تقنيات الغذائية تدخل في ظهي الطعام، وطرق جديدة مستخدمة مثل القلى العميق، والتي قد تضر بصحتك .

ووفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" قد تكون المكونات المستخدمة أثناء الطهى صحية، ولكن الطريقة التى تطهو بها يمكن أن تدمر عملية الطهي نفسها، مما يجعله غير صحى وسام للغاية للنظام.

فيما يلى بعض التقنيات الغذائية شائعة الاستخدام التى يمكن أن تجعل طعامك سامًا:



قلى الطعام

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القلي العميق

القلى العميق هو أحد أساليب الطهى التى غالباً ما يتم تجاهلها من قبل الجميع، وقد يتصور البعض أن أضراره تتوقف على كونه سبب أساسى لزيادة الوزن لأنه يضاعف السعرت الحرارية الموجودة فى الطعام ويجعله يستغرق وقتًا أطول فى الهضم ، إلا أن هذه ليست الأضرار الوحيدة للقلى العميق ، فعندما تقلى بعمق مادة غذائية معينة ، فإنها تخلق مادة كيميائية تسمى الأكريلاميد، يتم استخدام هذه المادة الكيميائية المحددة لصناعة الورق، والتى توجد أيضًا بشكل كبير فى دخان السجائر.

يتم إنتاج هذه المادة الكيميائية عندما يتم طهى الطعام النشوى فى درجات حرارة عالية، ووفقا لجمعية السرطان الأمريكية، هذا العنصر يزيد من خطر الإصابة بسرطانات المبيض والبروستاتا وبطانة الرحم .

ارتفاع درجة حرارة زيت الطعام

كل أنواع الزيوت لديها نقطة احتراق، ولكن الخطأ الأكبر أن معظم الناس يتجاهلون ارتفاع درجة حرارة الزيت، فغالبًا ما يتم طهى أو تسخين زيت الطهى الأكثر شيوعًا، والذى يتمتع بصحة جيدة فى شكله الأصلي، مثل زيت الزيتون البكر الممتاز والتى بمجرد حرقه يفقد خصائصه الصحية، والزيوت الغنية بالدهون غير المشبعة تنتج السموم حرارة عالية، والتى يمكن أن تدمر الخلايا السليمة فى الجسم مثل فول الصويا ، وزيوت الطبخ فى عباد الشمس، والتى أى ارتفاع فى درجة حرارته قد يؤدى إلى الإصابة بالسرطان.

شوى اللحوم على الفحم

إذا كنت تحب اللحوم المشوية عليك الحذر، حيث تتطلب اللحوم المشوية حوالى 300 درجة فهرنهايت ، مما يؤدى غالبًا إلى إنتاج مواد كيميائية، وهى الأمينات غير المتجانسة (HCA) والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (PAH)، وتؤثرهذه المواد الكيميائية على الحمض النووى، والتى يمكن أن تزيد من خطرالإصابة بالسرطان.