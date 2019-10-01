شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أطعمة مهمة لصحة النباتيين في يومهم العالمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمناسبة اليوم العالمى للنباتيين، يقدم موقع" boldsky "مصادرالبروتين النباتي لإصلاح الخلايا القديمة، وبناء خلايا جديدة، التي تساعد في الحفاظ على صحة الجسم وقوته بطرق متعددة، لتشجيع الناس على التحول إلى مصادر نباتية.



يحتوى الشوفان على فيتامينات مهمة

وقالت الصحيفة يتم الإحتفال باليوم العالمي للنباتيين في 1 أكتوبر، يسلط اليوم الضوء أيضًا على الإستفادة من الأغذية النباتية، وكيف يمكن أن يؤدي إلى تحسين الحياة البرية، والغابات المطيرة.

وفقًا لأكاديمية التغذية وعلم التغذية، فإن النباتيين أقل عرضة للإصابة بمرض السكري، والأمراض المرتبطة بالقلب، ويعيشون حياة أطول مقارنة بالآخرين .



اليوم العالمى للنباتيين

وأضاف الموقع، يعتبر البروتين من النباتات التى تساعد على خفض الوزن، ويحسن وظائف الكلى، ويمنع السرطان، ويسكن آلام التهاب المفاصل ويبعدنا عن لمدخول اليومي للبروتين، يعتبر الاستهلاك اليومي للبروتين ضروريًا، ولكن هذا لا يعني أنه يجب عليك تفويت مغذيات أساسية أخرى، يجب أن يكون المدخول اليومي للبروتين حوالي 2 جم لكل كجم من وزن الجسم، بحوالي 140-160 جرام في اليوم الواحد، بالنسبة للمسنين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، يجب أن يكون تناول البروتين 1ج لكل كج من وزن الجسم أي حوالي 68-80 جم فى اليوم أيضًا، كمية البروتين التي تتناولها النساء الحوامل تبلغ حوالي 1.1جم لكل كجم من وزن الجسم.

مصادر البروتين النباتي: 1. الخرشوف..

يحتوي الخرشوف الصالح للأكل على 3.27 جرام من البروتين، يحتوي أيضًا على كمية جيدة من الألياف، والمعادن، مثل الكالسيوم والحديد والبوتاسيوم.

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العدس وجبة مغذية نباتية تحتوى على العديد من الفيتامينات

2. العدس..

العدس من البقوليات المشهورة، يحتوى على 24.63 جرام من البروتين، والمواد المغذية الأخرى مثل الألياف، والحديد، والكالسيوم، والفوسفور، والبوتاسيوم.

3. الحمص..

يحتوي على 20.47 جم من البروتين والمعادن مثل الحديد والكالسيوم والفوسفور، غالبًا ما يتم خلط الحمص مع مجموعة من الأطعمة والسلطات ويستخدم على نطاق واسع كبديل للزبدة



الفاصوليا تحتوى على بوتين نباتى

4.الفاصوليا..

تحتوي الفاصوليا البيضاء الجافة الصغيرة على 22.33 جرام من البروتين، وكمية غنية من الألياف والمعادن مثل البوتاسيوم، والحديد، والكالسيوم، تمزج الفاصوليا جيدًا مع العديد من الخضروات.



قرع العسل من البروتينات النباتية الهامة

5. بذور اليقطين "قرع العسل "...

تحتوى على 19.40 جرام من البروتين والمعادن مثل البوتاسيوم والكالسيوم والماغنيسيوم، وبذور اليقطين مغذية سواء في شكلها الخام أو المطبوخ، تستخدم البذور بشكل رئيسي في الأطباق المكسيكية مثل الحساء والسلطات، وفي الهند يتم طهيها وتناولها بالأرز .



الشوفان يحتوى على الالياف المفيدة لصحتك

6.الشوفان..

يحتوي الشوفان الجاف على 13.15 جرام من البروتين، وكمية كبيرة من الألياف، والبوتاسيوم والفوسفور، يتم استخدامها كأفضل وجبة للإفطار