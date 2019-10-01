شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: إصابة شخص بالزهايمر كل 3 ثوانٍ حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة عالمية ، أن ثلثي الأشخاص يعتقدون أنهم قد يصابون بالخرف مع التقدم في العمر، وهو ما يمكن أن يقوض المساعدة التي يسعى إليها هؤلاء الأشخاص، حيث يصاب شخص كل 3 ثوانٍ بالخرف في مختلف أنحاء العالم.

وحسبما ذكرت جريدة الرؤية في الإمارات عن موقع «ميديكال نيوز توداي»، ففى الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، يعيش 5.8 مليون شخص بالزهايمر، ويصاب شخص آخر به كل 65 ثانية، ويعد الزهايمر سادس سبب رئيس للوفاة في الولايات المتحدة.

وتفيد منظمة مرض الزهايمر الدولية، بأن عدد الأشخاص الذين يعيشون بالخرف يحتمل أن يتضاعف 3 مرات من 50 مليون إلى 152 مليون بحلول عام 2050.

ورغم شيوع الزهايمر، أظهرت أكبر دراسة مسحية عالمية، بشأن الاتجاهات حيال المرض، أن هناك القليل من الفهم الصحيح عبر العالم، حتى بين الأطباء، لهذا المرض.

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ووجدت الدراسة، التي اشتملت على 70 ألف شخص في 155 دولة، أن 62% من العاملين في مجال الصحة يعتقدون أيضاً أن الخرف جزء طبيعي من التقدم في العمر.

وكشفت الدراسة أيضاً أن 16% فقط من الأشخاص يحصلون على تقييمات إدراكية منتظمة، رغم أن التشخيص المبكر يمكن أن يفيد.

وخلصت الدراسة، التي رأستها منظمة مرض الزهايمر العالمية، إلى أن الوصمة حيال المرض قد تقيد الأشخاص في طلب المشورة والمساعدة الطبية والدعم وهي أمور يمكن أن تساعدهم على الحياة بشكل جيد مع الزهايمر لأطول فترة ممكنة.