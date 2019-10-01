شكرا لقرائتكم خبر عن علامة محددة تؤكد إصابتك بعرق النسا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألم أسفل الظهر من أكثر المشاكل الصحية شيوعا خاصة عند الأشخاص الذين يجلسون ساعات طويلة فى العمل، وعرق النسا هو ذلك الألم الذي يمتد على طول العصب الوركي وهو اسم يطلق على الحاله ويصيب النساء والرجال وليس مجرد حاله تصيب السيدات فقط، وعادة ما يؤثر عرق النسا في جانب واحد فقط من جسمك.

وفقا لموقع " mayoclinic" تحدث الإصابة بعرق النسا عندما تضغط النتوءات العظمية فى العمود الفقري على العصب الوركى مما يؤدى للشعور بالالتهاب والألم والوخز فى القدم.

الآلام المصاحبة لإصابة عرق النسا شديدة للغاية ولكن يمكن علاجها بدون تدخل جراحى أما الأشخاص المصابون بعرق النسا الشديد المرتبط بضعف كبير في الساق أو تغييرات في الأمعاء أو المثانة يحتاجون إلى تدخل جراحى فورى .

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وتشمل أعراض الاصابة بعرق النسا الشعور بالألم والذى يبدأ من أسفل العمود الفقري بالفقرات القطنية ويمتد إلى المؤخرة والجانب الخلفي من القدم، وهى أكثر علامة على الإصابة بعرق لنسا.

وقد يكون الألم مجرد احساس بسيط أو حرقان أو قديصعب الأمر ويكون الآلم لا يحتمل كصدمة كرهبائية وتزداد عند السعال أو العطس، بالإضافة غلى أن الجلوس لفترات طويلة يزيد من الشعور بالألم ويكون هذا الشعور فى جانب واحد فقط.