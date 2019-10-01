شكرا لقرائتكم خبر عن تناول زيت السمك يوميا يقلل خطر الإصابة بنوبات قلبية قاتلة بنسبة 8% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت دراسة بحثية جديدة لعلماء من جامعة هارفارد على أن زيت السمك مفيد لصحة القلب، فتناول المكملات الغذائية اليومية يقلل من خطر الإصابة بنوبات قلبية قاتلة بنسبة 8 ٪، خاصة وأن الأحماض الدهنية الأوميجا 3 الموجودة في زيت السمك قد تقلل الالتهاب.

وأوضح تقرير لصحيفة "ديلى ميل البريطانية" أن الالتهاب يدمر الأوعية الدموية ويزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية،

زيت السمك

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وأوضحت الدراسة أن زيت أوميجا 3 الموجود في سمك السلمون وسمك التونة يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ويقلل من خطر الإصابة بنوبات قلبية قاتلة بنسبة 8 في المئة ولكن ليس له أي تأثير على السكتات الدماغية.

وقال المؤلف للدراسة يانغ هوزميل ما بعد الدكتوراة من جامعة هارفارد" لقد وجدنا آثار وقائية كبيرة من مكملات أوميجا 3 اليومية ضد معظم مخاطر نتائج الأمراض القلبية".

هل يجب إضافة زيت السمك إلى نظامك اليومي؟

كبسولات زيت السمك

ويحتوى زيت السمك على الأحماض الدهنية الأساسية أوميجا 3،والتى لها تأثير إيجابي مضاد للالتهابات والذي يمكن أن يفيد عددًا من الحالات الصحية ويحمي الناس من الأمراض، تم العثورعليها بكميات غنية في لحم الأسماك الزيتية بما في ذلك سمك السلمون، هذه الأحماض مهمة لأن الجسم لا يستطيع صنعها بنفسه، لذلك يتم توفيرها كثيرًا عن طريق النظام الغذائي أو المكملات الغذائية.

أشارت الأبحاث السابقة إلى أن زيت السمك هو الأكثر فعالية في دعم صحة القلب والدماغ وكذلك تقليل آلام المفاصل.