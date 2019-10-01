إصابة الأطفال بالاكتئاب وشعورهم بالقلق يقلل فرص شفاءهم من الربو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أن أعراض القلق والاكتئاب لدى الاطفال يمكن أن تزيد من صعوبة متابعة علاجهم من الربو مما يؤدي إلى المزيد من زيارات الطوارئ .
وقالت الدكتورة "نعومى بارداش"، رئيس قسم طب الأطفال في معهد الدراسات الصحية في سان فرانسيسكو " إن الإدارة الذاتية للربو معقدة وتتطلب التعرف على الأعراض والالتزام بالأدوية وتجنب مسبباتها".
وأشارالباحثون إلى أن القلق والاكتئاب أكثر شيوعًا عند الأطفال المصابين بالربو مقارنة بالأطفال الذين لا يعانون من مرض الرئة، ومن بين مرضى الربو في الدراسة.
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