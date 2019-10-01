شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الأطفال بالاكتئاب وشعورهم بالقلق يقلل فرص شفاءهم من الربو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أن أعراض القلق والاكتئاب لدى الاطفال يمكن أن تزيد من صعوبة متابعة علاجهم من الربو مما يؤدي إلى المزيد من زيارات الطوارئ .

وقالت الدكتورة "نعومى بارداش"، رئيس قسم طب الأطفال في معهد الدراسات الصحية في سان فرانسيسكو " إن الإدارة الذاتية للربو معقدة وتتطلب التعرف على الأعراض والالتزام بالأدوية وتجنب مسبباتها".

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وأشارالباحثون إلى أن القلق والاكتئاب أكثر شيوعًا عند الأطفال المصابين بالربو مقارنة بالأطفال الذين لا يعانون من مرض الرئة، ومن بين مرضى الربو في الدراسة.