سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

ارتفع سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، بداية تعاملات البنوك وشركات الصرافة بنحو قرش واحد عن سعر أمس الإثنين، وبلغ متوسط السعر 16.22 جنيه للشراء و16.32 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته في بنوك مصر وقناة السويس والبركة وعودة فيما زاد السعر في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 16.24 جنبه للشراء مقابل 1634 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، أكبر بنوك القطاع الخاص، 16.21 جنيه للشراء مقابل 16.31 جنيه للبيع وهو السعر نفسه في بنوك الإسكندرية والمصرف المتحد والمصري لتنمية الصادرات.



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وبلغ سجل سعر الدولار 16.22 جنيه للشراء مقابل 16.32 جنيه للبيع، في بنوك بيريوس والعربي الأفريقي والمصري الخليجي وبلوم.

وخفض البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، أسعار الفائدة الرئيسية للشهر الثاني على التوالي، بعد أن تراجع التضخم بدرجة أكبر ومع قيام بنوك مركزية في أنحاء العالم بتيسير السياسة النقدية.

وتقرر خفض أسعار الإيداع والإقراض لأجل ليلة واحدة 100 نقطة أساس إلى 13.25% و14.25% على الترتيب.

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية، وفق أسعار البنك الأهلي المصري، فقد سجل سعر اليورو للشراء 17.65 جنيه مقابل 17.79 جنيه للبيع والإسترليني للشراء بلغ 19.91 جنيه والبيع 20.07 جنيه.

وعلى صعيد العملات العربية، بلغ سعر الريال السعودي 4.31 جنيه للشراء و4.35 جنيه للبيع، وسعر الدرهم الإماراتي بلغ 4.41 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الدينار الكويتي 53.31 جنيه للشراء و53.76 جنيه للبيع.